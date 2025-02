Die Parteien der Mitte haben keine Zeit zu verlieren

Man muss schon ein ganzes Stück in der Geschichte zurückgehen, um eine Bundestagswahl zu finden, die in ähnlich turbulenten Zeiten stattfand wie die Wahl am Sonntag. Vor gut 40 Jahren etwa, 1983, ging es nicht nur darum, ob Helmut Kohl Kanzler bleibt, sondern auch, ob der Nato-Doppelbeschluss umgesetzt wird – ob also in Deutschland als Antwort auf die russische Aufrüstung in Osteuropa amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten. Ende 1990 wiederum wählten die Deutschen nicht nur Kohl erneut zum Kanzler. Ihre Abstimmung war auch ein nachgeholtes Votum über den Kurs der (raschen) deutschen Wiedervereinigung und das Geschenk der D-Mark an die neuen Länder.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger nun am Sonntag zur Wahl gehen, steht womöglich weit mehr auf dem Spiel. Die Voraussetzungen für das politische und wirtschaftliche Erfolgsmodell der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten sind binnen kurzer Zeit weggebrochen: Das billige Gas aus Russland, der schier endlose, offene chinesische Exportmarkt – und die Sicherheitsgarantie durch die USA.

Die pubertär-dauerzankende Ampel-Koalition ist abgehakt. Was kommt jetzt?

Heute leiden Industrie und Verbraucher unter den beinahe höchsten Energiepreisen der Welt, während China VW, BMW und Mercedes vormacht, wie man attraktive und günstige Elektroautos baut. Gleichzeitig ziehen die USA ihre schützende Hand über den Europäern weg. Und die Politiker? Sind trotz aller Warnungen und Ankündigungen bass erstaunt, dass Donald Trumps neue Welt nun Wirklichkeit wird: Abkehr vom Freihandel, Umdeutung westlicher Werte, Großmächte-Diplomatie.

Die dramatischen Folgen, die ein Ende der amerikanischen Schutzgarantie für Europa haben könnte, sind im Wahlkampf noch gar nicht angekommen. Derzeit ist noch nicht mal ausgeschlossen, dass Soldaten der Bundeswehr bereits in den nächsten Monaten mit ihren europäischen Freunden einen Waffenstillstand in der Ukraine absichern müssen.

Die Bürgerinnen und Bürger spüren diese Veränderungen. Sie haben die pubertär-dauerzankende Ampel-Koalition und Unglücks-Kanzler Olaf Scholz längst abgehakt, merken aber auch, dass ein Regierungswechsel allein nichts an den neuen Unsicherheiten ändert, mit denen sich Deutschland jetzt arrangieren muss. Mit der Flucht in die Vergangenheit allein, in die Zeit der guten, alten Bundesrepublik, die der nach zwei Jahrzehnten aus dem Abseits in die Politik zurückgekehrte Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ein Stück weit verkörpert, wird hier wenig zu gewinnen sein. Kein Wunder, dass die persönlichen Umfragewerte beider Kandidaten alles andere als herausragend sind.

Können die Parteien der Mitte noch Probleme lösen? Die Migration steuern?

Ganz gleich, wer das Land in den nächsten Jahren führt – es muss darum gehen, den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen zurückzugeben, dass die Parteien der demokratischen Mitte Probleme lösen können. Gerade weil schon bald bis vor kurzem noch unvorstellbare Entscheidungen (Bundeswehr in die Ukraine) anstehen könnten, sollten sie sich rasch da einigen, wo es in unserer eigenen Kraft liegt. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als bei der Migration. Das Schauspiel, dass Union, SPD, Grüne und Co. Ende Januar im Bundestag boten, als es darum ging, eine Mehrheit für die markig ausgerufene, aber nicht zu Ende gedachte Migrationswende des Kandidaten Merz zu finden, war abschreckend. Wer nicht will, dass die AfD, die am Sonntag ohnehin ein neues Rekordergebnis einfahren wird, weiterwächst, muss in der Mitte Kompromisse finden.

Es wäre daher ein gutes Zeichen, wenn die demokratischen Parteien bereits Mitte März gemeinsame Gesetze zur Steuerung der Migration beschließen würden. Bis dahin dürfte es zwar noch keine neue Regierung geben. Dennoch tritt der neu gewählte Bundestag aufgrund verfassungsrechtlicher Fristen erstmals zusammen. Warum nicht bereits dann mit neuen Mehrheiten an die Arbeit gehen? Es wäre ein Zeichen der Stärke gegenüber den Zerstörern ganz Rechts, ein Zeichen, dass die Parteien der Mitte verstanden haben, in welchen Zeiten wir leben und was die Bürgerinnen und Bürger erwarten.