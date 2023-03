Die Plastikabgabe ist eine Mogelpackung

Betrachtet man insbesondere in Städten die vorhandene Anzahl von möglichen öffentlichen Müllgefäßen, so muss man erkennen, das in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, sich diese drastisch reduziert hat. Analog verhält es sich mit solchen Abfallbehältern auf Bundes- und Landstraßen an den dortigen Parkplätzen; sofern überhaupt noch vorhanden. Wenn jetzt Städte und Kommunen beklagen, dass Abfallbehälter übervoll sind bzw. sie ihre Innenstädte von permanenter Vermüllung reinigen müssten, so erscheint das doch auch als ein hausgemachtes Problem. Übervolle Mülleimer - mehr an Leerung notwendig! Übervoll - weiterhin ein Zeichen, dass der Abfalleimer angenommen wird! Aber auch ein Zeichen, dass möglicherweise zu wenig Abfallbehältnisse vorhanden sind. Geht man unregelmäßig in den Städten spazieren, so kann man eigentlich nur noch selten Müllreinigung beobachten! Für die Stadt kein einträgliches Geschäft; nur Ausgaben, keine Einnahmen! Es sei denn, man priorisiert das Personal auf die monetäre Verfolgung möglicher Müllsünder!

