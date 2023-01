Die Rente mit 63 war ein Fehler

Ein Land, das schleichend altert, kann seine Beschäftigten nicht immer früher in Rente schicken.

Immer älter zu werden, gleichzeitig aber immer früher in Rente zu gehen – diese Gleichung geht auch in der potentesten Volkswirtschaft nicht auf. Deutschland ist seinen europäischen Partnern hier, ausnahmsweise einmal, ein Stück voraus. Während in Frankreich Hunderttausende auf die Straße gehen, weil die Regierung das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anheben will, arbeiten Beschäftigte in der Bundesrepublik heute tendenziell länger als noch vor einigen Jahren – teils, weil sie in ihren Betrieben gebraucht werden, teils weil sie noch ein paar Versicherungsjahre benötigen, um auf eine halbwegs auskömmliche Rente zu kommen.

Das Festhalten an der Rente mit 63 ist unverständlich

Umso unverständlicher ist es, dass Arbeitsminister Hubertus Heil noch immer an der Rente mit 63 festhält. Etwa zwei Millionen Beschäftigte haben das Angebot, nach 45 Versicherungsjahren ohne Abschlag in Ruhestand gehen zu können, bisher angenommen – das belastet nicht nur die Rentenkassen, sondern hat auch zu einem beispiellosen Aderlass in den Betrieben und der öffentlichen Verwaltung geführt. So sehr es jedem Einzelnen gegönnt sei, sich nach einem langen Arbeitsleben zur Ruhe zu setzen, so kontraproduktiv sind solche Regelungen für den Sozialstaat insgesamt. Die „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“, wie die Rente mit 63 eigentlich heißt, gehört daher abgeschafft – und das möglichst rasch.

