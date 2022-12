Die schnelle Wiederbelebung der Bundeswehr ist eine Illusion

Die Probleme bei der Bundeswehr hören nicht auf: Jetzt wird bekannt, dass es Probleme gibt, das deutsche Kontingent für die Eingreiftruppe der Nato adäquat auszurüsten.

Jetzt scheint gar nichts mehr zu funktionieren. Bisher schaffte es die krisengeschüttelte Bundeswehr immer noch gerade so, wenigstens die Einheiten, mit denen sie sich an der schnellen Nato-Eingreiftruppe beteiligt, adäquat auszurüsten. Jetzt sind offensichtlich auch diese Zeiten passé.

Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt die politische Schuld? Wichtige Fragen, die die Bundeswehr in der aktuellen Lage aber nicht weiterbringen. Ebenso wenig ist es sinnvoll, den Mangel an Munition und Waffensystemen gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine auszuspielen. Die militärische Hilfe für den Staat in seinem Existenzkampf gegen den russischen Angriffskrieg hat aus guten Gründen Vorrang.

Der marode Zustand der Bundeswehr ist ein Dauerthema. Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Improvisieren wird vorerst Alltag sein. Foto: Ronny Hartmann, dpa (Archivbild)

Die traurige Wahrheit ist, dass der Zustand der Streitkräfte derart desaströs ist, dass auf Sicht improvisiert werden muss. Damit das kein Dauerzustand wird, sollten die komplizierten Regeln für die Beschaffung von Rüstungsgütern deutlich vereinfacht werden – etwa so wie bei der Genehmigung der Flüssiggasterminals. Eine schnelle Reanimierung der Bundeswehr bleibt dennoch illusorisch. Aber es gäbe eine Perspektive.

