Die Tücken der Asylpolitik

Die Flüchtlingszahlen steigen und steigen. Was kann die Bundesregierung dagegen unternehmen?

Die Idee von einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik ist so alt wie das Flüchtlingsproblem selbst. Vorstöße wie den der Ampelparteien, nach dem Asylbewerber künftig schon bei der Einreise in die EU registriert, überprüft und bei Nichtanerkennung möglichst auch gleich wieder zurückgeschickt werden sollen, hat es schon etliche gegeben. Sie sind alle an der Wirklichkeit gescheitert. Hier ein Land wie Deutschland, das Hunderttausende aufnimmt und kaum jemanden abschiebt – dort Länder wie Ungarn, die ihre Grenzen abriegeln. Zwischen diesen Positionen ist kaum Raum für Kompromisse, das wird auch Innenministerin Nancy Faeser noch zu spüren bekommen.

Ein Rechtsstaat muss Recht durchsetzen

Umso wichtiger wäre es, in Deutschland selbst zu geordneten (und zügigen) Verfahren zu kommen. Wer darf bleiben? Wer muss wieder gehen? Ein Rechtsstaat muss Recht auch durchsetzen, wenn er seine Legitimation nicht verlieren will. In der Bundesrepublik leben heute etwa 300.000 Menschen, die streng genommen hier nicht leben dürften. Die Ausweisung oder Abschiebung aber muss kaum jemand fürchten, weil Bund und Länder die Proteste scheuen und lieber den Status quo verwalten. Kein Wunder also, wenn den Kommunen die Probleme über den Kopf wachsen.

