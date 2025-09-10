Die Union macht die Schuldenbremse zum Zombie – und begräbt ihre Glaubwürdigkeit

Die neue Gesundheitsministerin Nina Warken stellt den deutschen Kliniken vier Milliarden Euro als Ausgleich der hohen Inflationskosten der Vergangenheit zur Verfügung. An und für sich ist dieser Schritt überfällig und richtig. Vermutlich hätte auch ihr SPD-Vorgänger Karl Lauterbach gerne den Kliniken das Geld überwiesen, wenn er die nötigen Mittel dafür gehabt hätte. Und hier liegt der politische Knackpunkt der Entscheidung: Warken umgeht bei der Finanzierung auf geradezu dreiste Weise die Schuldenbremse.

Denn die vier Milliarden stammen aus dem sogenannten „Sondervermögen für Investitionen“. Nun fließen die Mittel aber keineswegs in neue Investitionen, sondern in längst verbrauchte alte Ausgaben. Die Union hatte Ex-Finanzminister Christian Lindner für weniger umstrittene Tricks vor das Verfassungsgericht gezerrt und damit erfolgreich der Ampel den finanziellen Boden entzogen.

Den Kliniken dürfte egal sein, woher die für sie lebenswichtige Nothilfe kommt. Die CDU macht jedoch endgültig aus der Schuldenbremse einen wandelnden Untoten und schaufelt ihrer eigenen Glaubwürdigkeit zur Freude der AfD ein Grab, falls die Unionsfraktion den Haushalt hier nicht ändert. Vier Milliarden Euro kann man auch ehrlich finanzieren.