Die USA werden in Gaza gebraucht

Herrliche Strände, Sonne satt und das alles nur vier Flugstunden von Deutschland entfernt: Unter anderen Umständen, in einer anderen Zeit, könnte Gaza tatsächlich so etwas werden wie die Riviera des Nahen Ostens. Mit seinem Vorschlag, den Küstenstreifen mal schnell zu annektieren, alle seine Bewohner umzusiedeln und dort anschließend eine völlig neue Welt zu erschaffen, macht Donald Trump die Rechnung allerdings ohne den berühmten Wirt. Selbst wenn der schmale Landstrich am Mittelmeer den USA gehören würde: Weder Jordanien noch Ägypten sind bereit, zwei Millionen Palästinenser aus Gaza aufzunehmen, und sei es auch nur vorübergehend. Zu tief sitzt in beiden Ländern die Sorge, damit nur Armut und Terror zu importieren, zumal in Ägypten. Aus der Muslimbruderschaft dort ist die Hamas Ende der Achtzigerjahre hervorgegangen. Eine Art Wiedervereinigung der beiden Organisationen würde nur neue Gewalt und neues Leid schaffen.

Gaza braucht eine internationale Schutztruppe

Trumps Bereitschaft, notfalls auch amerikanische Soldaten nach Gaza zu entsenden, sollte die Weltgemeinschaft allerdings nicht von vorneherein verwerfen. Frieden im Nahen Osten kann es nur ohne die Hamas geben und auch erst am Ende eines langen und schwierigen Prozesses. Eine internationale Schutztruppe unter Führung der USA und Saudi-Arabiens, die die Terroristen entwaffnet, die für Israels Sicherheit einsteht und ein halbwegs friktionsfreies Mit- und Nebeneinander in Gaza ermöglicht, könnte ein erster Schritt auf diesem Weg sein.