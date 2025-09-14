Die Verfassungsrichterwahl muss reformiert werden!

Die wenigsten Deutschen kennen die Namen der aktuellen Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht, außer vielleicht den des Präsidenten Stephan Harbarth. Und dennoch spielte die Stellenbesetzung des Karlsruher Gerichts eine Hauptrolle im jüngsten politischen Sommertheater. Die von der SPD mit großem Wohlwollen der Union vorgeschlagene neue Kandidatin Sigrid Emmenegger dürfte nun mit einem gewissen Bekanntheitsgrad starten.

Der neue Richterinnen-Vorschlag ist manchen nicht mutig genug

Die für ihre Kompetenz gerühmte Richterin am Bundesverwaltungsgerichtshof ist sogar so unumstritten, dass die einzige Kritik an ihr bislang von der linken Taz kam: Der Vorschlag der SPD sei „feige“. Die Zeitung maß Emmenegger offensichtlich an der gescheiterten vorherigen Nominierung der Potsdamer Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf. Der Streit um sie löste die bisher größte Krise der schwarz-roten Koalition aus. Allerdings begleitet von dem Missverständnis, dass die Wahl von Brosius-Gersdorf ohne das unglückliche Verhalten des Unionsfraktionschefs Jens Spahn gesetzt gewesen wäre. SPD, Grüne und Linke warfen Spahn vor, er habe seinen Laden nicht im Griff.

Die Kritik von Links offenbart in diesem Fall ein seltsam autoritäres Demokratieverständnis, nach dem Motto: Der Fraktionsführer befiehlt, die Abgeordneten haben zu gehorchen. Der Fehler lag woanders: Hätten Spahn und sein CDU-Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger ihre Arbeit richtig gemacht und sich bei ihren Leuten umgehört, hätten sie mitbekommen, dass Brosius-Gersdorf dort auf nennenswerten Widerstand stieß, lange bevor eine üble Hetzkampagne im Internet begann.

Damit hätte die SPD – wie schon oft bei Richterwahlverfahren – einen neuen Vorschlag präsentieren können und der Potsdamer Professorin wäre es erspart geblieben, durch die scheußliche Suppe der sozialen Medien und diverser Internetportale gezogen zu werden. Die Union darf sich zurecht bei jeder Gelegenheit bei Brosius-Gersdorf entschuldigen.

Es geht um breite Akzeptanz des Bundesverfassungsgerichts

Kann man damit die Akte schließen? Leider nicht. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat zwar durch das Polittheater noch keinen Schaden genommen, aber es besteht das Risiko eines Akzeptanzverlusts in Teilen der Bevölkerung. Das Koalitionsdebakel richtet die Scheinwerfer auf das Ernennungsverfahren der Verfassungsrichter und entlarvt dabei eklatante demokratische Schwächen.

Die Verfassungsrichter werden zwar mit Zweidrittelmehrheit zu gleichen Teilen von Bundestag und Bundesrat gewählt. Doch die acht Kandidaten des Bundestags kann nur ein geheim tagender Wahlausschuss vorschlagen. Er trifft die Vorauswahl bis heute nach einer alten Absprache zwischen Parteien: Je drei Richter sind nach Vorschlag der Union und SPD besetzt, je einer von Grünen und FDP.

Dieses Verfahren ist nicht nur deshalb absurd, weil die FDP bereits das zweite Mal aus dem Bundestag geflogen ist und sich die Mehrheitsverhältnisse verschoben haben. Vor allem aber ist es Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung untragbar, dass ein von Populisten oft kritisiertes „Kartell“ der Parteien der alten Bundesrepublik das höchste Gericht bestimmt.

Auch AfD und Linke müssen Vorschläge machen dürfen

Dass die erstarkten Parteien AfD und Linke im Plenum nicht einmal Vorschlagsrecht haben, ist undemokratisch. Im Gegenzug darf es aber bei einem Vorschlagsrecht keinen Automatismus geben, dass Richterstellen faktisch für bestimmte Parteien reserviert sind. Das Wahlverfahren muss deshalb grundsätzlich reformiert werden.

Bis vor zehn Jahren wurden die Richterkandidatinnen und -kandidaten geheim allein vom Bundestagswahlausschuss gewählt, auch um die jeweiligen Topjuristen vor öffentlichen politisierenden Debatten zu schützen. Dann entschied sich die Politik jedoch für mehr Transparenz und eine Wahl mit Zweidrittelmehrheit im Parlament. Diesen transparenten Weg sollte man mit einem Vorschlagsrecht aus den Fraktionen zusätzlich zu den Empfehlungen des Ausschusses nun konsequent weitergehen.