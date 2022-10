Die Verunsicherung treibt Bauern in die Krise

Nie war die Stimmung unter den Landwirten so schlecht. Die Kosten steigen,die Preise spielen zum Teil verrückt. Und die Kunden sparen, wo es geht.

Die Zeiten der großen Bauernproteste scheinen vorbei. Die Zeiten, als sich binnen weniger Wochen tausende Landwirte in der Initiative „Land schafft Verbindung“ zusammenfanden, um ihrer Wut Luft zu machen. Traktorkolonnen wälzten sich durch die Innenstädte, Bauern und Bäuerinnen hielten Schilder hoch mit Botschaften wie „Stirbt der Bauer, stirbt das Land“ oder „Auflagenflut killt Bauernmut“.

In einem sind sich viele Landwirtinnen und Landwirte einig: Sie fühlen sich von der Gesellschaft unverstanden, obwohl sie es doch sind, die für die Ernährung sorgen. Proteste, wie dieser auf dem Foto, gibt es daher immer wieder. Nun sucht der Bayerische Bauernverband einen neuen Präsidenten, der sich für die Interessen der Mitglieder stark macht. Foto: Oliver Berg

Genau drei Jahre ist das jetzt her. Auch wenn die Proteste verebbt sind, ist die Unzufriedenheit geblieben. Noch nie war die Stimmung in der Landwirtschaft so schlecht wie in diesem Herbst. Und noch nie war die Verunsicherung so groß. Da geht es den Bauern wie vielen Unternehmern, denen die enorm gestiegenen Kosten für Gas, Diesel und Strom zu schaffen machen. Tierhalter zahlen deutlich mehr fürs Futter, konventionell arbeitende Landwirte ächzen unter horrenden Düngemittelpreisen. Der wichtigste Stickstoffdünger etwa ist vier bis fünf Mal teurer als noch vor einem Jahr – knapp ist er noch dazu.

Die Milchbauern bekommen Rekordpreise ausbezahlt

Auf der anderen Seite erlösen die Landwirte und Landwirtinnen zwar mehr für ihre Erzeugnisse. Doch längst nicht genug, um die immens gestiegenen Kosten aufzufangen. Besser ist die Lage noch bei den konventionellen Milchbauern, die derzeit für das Kilo Milch über 50 Cent bekommen. Das hatte der Milcherzeugerverband BDM über Jahre von den Molkereien gefordert, um kostendeckend arbeiten zu können. Aber das war auch zu Zeiten niedrigerer Kosten.

Wer Bio-Milch erzeugt, tut sich schwerer. Denn die Molkereien zahlen derzeit nur ein paar Cent mehr als für konventionell erzeugte Milch, der Aufwand ist aber höher. Und: Die Bio-Branche spürt deutlich, dass viele Kunden sparen, wo es geht. Das ist nachvollziehbar, wenn die Ausgaben für Gas, Strom und Sprit ein Loch in die Haushaltskasse reißen und der Wocheneinkauf so viel mehr kostet. Lebensmittel sind fast 20 Prozent teurer als vor einem Jahr. Da spart man zuerst bei höherwertigen – und dazu gehört nun mal Bio.

Die Verunsicherung rührt aber auch daher, dass ungeschriebene Branchengesetze obsolet geworden sind. Beispiel Ackerbau: Wer einen guten Preis für Getreide erzielen will, schloss frühzeitig einen Vertrag ab. Inzwischen gleicht es einem Glücksspiel, an welchem Tag man für wie viel verkauft, so heftig schwanken die Preise.

Schon jetzt ist klar, dass die Krise weitreichende Auswirkungen haben wird. Das sieht man am Beispiel der Schweinehalter, die seit Jahren in einer dramatischen Lage stecken. Die Fleischpreise sind im Keller, die für Futtermittel hoch. Hinzu kommen Exportprobleme und strengere Auflagen beim Tierwohl, deren Mehrkosten die Erzeuger nicht refinanziert sehen.

Schweinestall Schweine stehen in der Bucht eines Tierwohl-Schweinestalls. Die deutschen Bauern rechnen angesichts höherer Energiekosten und unsicherer Marktaussichten in der Corona-Krise weiterhin mit schwierigen Bedingungen.

Für Bayerns Bauernpräsidenten, der an diesem Freitag gewählt wird, sind die Herausforderungen groß. Und für den Freistaat, der sich für seine bäuerliche Landwirtschaft rühmt, sind es schlechte Nachrichten. Denn der Strukturwandel setzt sich ungebremst fort. In der Schweinemast etwa hören immer mehr Betriebe auf, weil sich die Arbeit nicht mehr rechnet. Die, die bleiben, werden immer größer – schon, weil sich mit diesen Strukturen effektiver produzieren lässt.

Was den Bauern hilft? Die Nische dürfte für einige, wie seit Jahren, eine Chance sein. Schwer haben es vor allem die, die für den Weltmarkt produzieren. Darüber hinaus muss die Politik den Landwirten so viel Planungssicherheit wie möglich geben, etwa was die Vorgaben in der Tierhaltung angeht. Alles andere wird die Krise nur noch verschärfen.