Die Zeitenwende trifft auf das Zeitalter der Knappheit

Vor einem halben Jahr hat Bundeskanzler Scholz die Zeitenwende ausgerufen. Doch Deutschland leidet schwer und kommt schleppend voran. Die Aussichten sind trüb.

Zeitenwende – der Begriff ist groß. Er sollte die Antwort sein auf den Putin Krieg gegen die Ukraine. Hinter der Vision des Bundeskanzlers stecken drei Dinge: Ein Deutschland, dass sich unabhängig macht von Öl- und Gaslieferungen aus Autokratien. Eine Nation, die wieder die Bedeutung des Militärs erkennt. Ein geeinter Westen unter amerikanischer Führung.

Die Vision ist gezeichnet und sie ist richtig. Sechs Monate nach ihrer Verkündigung ist ihr Glanz aber schon ermattet. Denn die damit verbundenen Schmerzen beginnen anzuschwellen – Stichwort Energie. Die Regierung gerät unter Druck und schnürt ein Entlastungspaket nach dem anderen. Dabei unterlaufen ihr Fehler und Widersprüchliches entsteht, wie Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, Gasumlage und Senkung der Mehrwertsteuer. Gerade herrscht das Klein-Klein der Krisenreaktion, die Bruchlinien zwischen den drei Koalitionspartnern werden klar sichtbar. Soweit so normal.

Der Blick in die Zukunft offenbart nichts Gutes

Viel stärker als durch das fehleranfällige Regierungshandwerk wird die ausgerufene Erneuerung Deutschlands durch ein Phänomen infrage gestellt, das die deutsche Gesellschaft lange nicht mehr kennt. Knappheit. Die Zeitenwende wird überlagert vom Zeitalter der Knappheit. Das ist hochproblematisch, weil für den klimafreundlichen Totalumbau der Industriegesellschaft viel Geld und viel Arbeitskraft nötig sein werden. Schon heute fehlen Fachkräfte in allen Branchen. Es wird aber noch schlimmer: In den nächsten Jahren verabschieden sich Millionen Deutsche aus den geburtenstarken Jahrgängen in die Rente. Deshalb drängt sich die Frage auf, wer all die Windräder und Solaranlagen bauen, wer all die Wärmepumpen installieren und die Häuser klimagerecht sanieren soll? Es bräuchte nach Schätzungen der Arbeitsagentur mindestens 300.000 qualifizierte Zuwanderer pro Jahr, was nicht ansatzweise erreicht wird.

Allenthalben wird nun gefordert, die Behörden müssten personell besser ausgestattet werden, um Visa für Zuwanderer zu vergeben oder Windparks zu genehmigen. Aber der Staat leidet als Arbeitgeber genauso unter dem Mangel an Bewerbern. Es fehlen aber nicht nur die Hände, die die Vision zur Realität formen, sondern auch billiges Geld. Die großen Zentralbanken des Westens erhöhen gerade die Leitzinsen, die Kapital für Investitionen verteuern, um die Inflation zu bremsen. Die Ära des billigen Geldes geht zu Ende, der enorme Preisauftrieb in Europa und den USA erzwingen es. Höhere Zinsen machen Investitionen weniger rentabel, der Profit ist die entscheidende Rechengröße im Kapitalismus.

Nicht nur die Inflation stellt Deutschland vor große Herausforderungen

Die Inflation macht auch vor der neuen Wehrhaftigkeit nicht halt. Die versprochenen 100 Milliarden werden die gröbsten Lücken in der Ausrüstung der Bundeswehr schließen, mehr aber nicht. Für die Waffenschmieden ist das Eldorado-Zeitalter ausgebrochen. Die Preissteigerungen bei Kriegsgerät sind beträchtlich, weil die Unternehmen wissen, dass das große Rüsten beginnt. Von der zackigen Wiederauferstehung der Armee ist noch wenig zu spüren. Das Heer ist nach wie vor blank. Die Truppe und ihre politischen Befehlshabenden versuchen gerade, in Mali ein zweites Afghanistan-Debakel zu verhindern. Ausgang offen.

Bisher umsonst gibt es die neue Einigkeit des Westens unter der Führung der USA. Was aber, wenn Donald Trump in zwei Jahren wieder im Weißen Haus regiert? Das will sich in Berlin niemand ausmalen. Ernst wird es für Deutschland, wenn Amerika als Gegenleistung für den militärischen Schutz verlangt, Farbe zu bekennen und sich stärker von China abzuwenden. Dann würde dem deutschen Geschäftsmodell die zweite Säule weggerissen. Chinesisches Wachstum und billige russische Energie ermöglichten Exporterfolge.

Die Zwischenbilanz der Zeitenwende ernüchtert. Die Regierung macht erwartbar Fehler, der Energieschock ängstigt das Volk, die Knappheit raubt der Vision die Kraft.