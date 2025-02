Dieses Ergebnis ist eine Watschn von Rechts

Diese Watschn sitzt. Knappe 20 Prozent für die AfD, fast doppelt so viel wie bei der letzten Bundestagswahl: Das Ergebnis der Rechtspopulisten ist für die etablierten Parteien Denkzettel und Verpflichtung zugleich. Ein Denkzettel, weil sich darin zeigt, wie weit die Politik sich unter Angela Merkel und Olaf Scholz inzwischen von den Menschen und ihren Sorgen entfernt hat. Und eine Verpflichtung, weil Friedrich Merz als Kanzler jetzt liefern muss, wenn die AfD bei der nächsten Wahl nicht die stärkste Partei werden soll. Der Konfliktforscher Ahmad Manosur hat es beim CSU-Parteitag im Herbst an die Adresse der Konservativen so formuliert: „Ihr habt nur noch eine Chance, etwas zu ändern – also nutzt sie auch.“

Was das Wahlergebnis verrät: Sehr viele Menschen haben das Vertrauen in die Parteien verloren

Gegen die AfD hilft keine noch so große Demonstration, keine noch so breite Brandmauer und keine mediale Dauererregung, sondern alleine eine bessere Politik. Wo Menschen das Gefühl haben, dass sie gut regiert werden, dass es einigermaßen gerecht zugeht im Land, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind und ihre Kinder ihren Weg machen können, fällt die Propaganda der Rechten auf keinen fruchtbaren Boden. Die AfD lebt vom Frust und von der Angst der Menschen – und von der Untätigkeit der anderen Parteien, man denke nur an die anhaltend hohe Zuwanderung.

Deutschland steht am Scheideweg. Besinnt es sich auf einen neuen Realismus oder, wieder einmal, auf eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners? Die AfD wartet nur darauf, den Raum zu füllen, den die übrigen Parteien ihr lassen. Und dieser Raum ist in den vergangenen zehn Jahren immer größer geworden – nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Addiert man zum Ergebnis der vermeintlichen Alternative für Deutschland noch das von Sahra Wagenknechts BSW und das der wiedererstarkten Linkspartei hinzu, heißt das: Nahezu jeder dritte Deutsche hat das Vertrauen in die Politik von Union, SPD, Grünen und FDP bereits verloren.