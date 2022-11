Dieses Mal kommen Bund und Länder ihrer Verantwortung nach

Das Treffen mit Kanzler Scholz ergibt handfeste Ergebnisse, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können. Während der Pandemie war das nicht immer so.

Nach einem langen Tag mit vielen Terminen freute sich Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend im Kanzleramt über „eine erfreulich kurze MPK“. Knapp vier Stunden hatte Bundeskanzler Olaf Scholz zuvor mit den Regierungen der Länder über weitere Hilfen in der Energiekrise beraten, und erfreulich war dabei nicht nur die vergleichsweise kurze Dauer des Treffens.

Erfreulich waren vor allem die Ergebnisse, die nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu vermelden waren: Die Bürgerinnen und Bürger können sich zuverlässig auf weitere Milliardenhilfen einstellen. Einige kommen sofort, andere später, und nur hinter wenigen Themen steht noch ein Fragezeichen.

Ministerpräsidentenkonferenz: Die Corona-Sitzungen sind noch schmerzhaft in Erinnerung

Das Land hat mit der Ministerpräsidentenkonferenz schon andere Erfahrungen gemacht. Vielen sind die ewigen Streitereien während der Corona-Hochphase schmerzhaft in Erinnerung. Die Sitzungen dauerten ewig, ständig wurden Inhalte durchgestochen, es verfestigte sich ein Bild von „denen da oben“, die an den Bedürfnissen der Menschen völlig vorbeiregieren. Die Corona-Beschlüsse waren zudem Flickenteppiche, mit den Hilfen in der Energiekrise sieht das anders aus. Sie kommen so punkt- und zielgenau, wie es nur irgend möglich ist, und allein schon diese immense bürokratische und gesetzgeberische Leistung ist bemerkenswert.

Ganz ohne Tricks ging es nicht – aber eine gemeinsame Marschrichtung steht fest

Sowohl die SPD-geführten A-Länder als auch die B-Länder unter Regie von CDU und CSU machten in den Beratungen Kompromisse. Nachdem sich alle Seiten vor vier Wochen ohne Ergebnis trennten, waren sie sich diesmal ihrer Verantwortung bewusst und kamen ihr nach.

Ganz ohne Tricks ging es zwar nicht: Beim 49-Euro-Ticket beispielsweise gibt es durchaus noch Beratungsbedarf, das umstrittene Bürgergeld wurde wohlweislich von vornherein ausgeklammert. Aber unterm Strich zählt, dass sich die Regierungen in Bund und Ländern auf eine gemeinsame Marschrichtung geeinigt haben. Mit dieser Einigkeit kann das Land nicht nur gut durch den Winter kommen. Am Ende wird vielleicht auch die Energiekrise kürzer als erwartet.

