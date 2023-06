Dürre in Deutschland: Der Kampf ums Wasser hat auch eine gute Seite

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verspricht einen sensibleren Umgang mit dem kostbaren Wasser. Doch nicht nur die Politik steht hier in der Verantwortung.

Deutschland trocknet aus. Der Kampf ums Wasser ist eröffnet – nicht nur in Spanien oder Italien, sondern längst auch in Deutschland, in Bayern. Das ist beängstigend, es hat aber auch eine gute Seite: Die Not lässt uns endlich die Kostbarkeit des Wassers erkennen – und die Tatsache, dass es eben keineswegs selbstverständlich ist, immer genug davon zu haben.

Für die politisch Verantwortlichen, für Firmen und Landwirte, aber auch für jeden Einzelnen ergibt sich daraus die Verantwortung, bewusster mit dem lebensnotwendigen Rohstoff umzugehen. Es ist doch zum Beispiel unglaublich, dass bislang niemand genau sagen kann, wer wo wie viel Grundwasser entnimmt oder Wasser aus Flüssen abpumpt.

Am Wasser zeigt sich: Der Klimawandel betrifft uns alle

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zugesichert, man werde Wasser noch sensibler und effektiver gebrauchen und nicht nur verbrauchen. Das ist gut. Daran muss er sich messen lassen. Dazu gehört es auch, den Klimawandel nicht abzutun. Denn beim Wasser zeigt sich, wie direkt er alle betrifft. Es geht deshalb nicht nur darum, Wasser zu sparen. Wir müssen auch Städte, Felder und selbst Gärten neu denken, damit sie Regen besser aufnehmen – und speichern – können, wenn es punktuell dann doch zu heftigen Niederschlägen kommt.

