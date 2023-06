Ein Gesetz macht noch kein Einwanderungsland

Einwanderung für Fachkräfte soll einfacher werden. Doch die Besten haben hohe Ansprüche.

Computerspezialisten, Pflegekräfte, Ingenieurinnen oder bestimmte Handwerker werden heute weltweit umworben. Dass die Ampel ihnen mit ihrem Fachkräfte-Gesetz den Zugang zum austrocknenden deutschen Arbeitsmarkt erleichtert, ist richtig. Doch die Reform allein wird diese hoch qualifizierten und international vernetzten Leute noch längst nicht in Scharen ins Land locken. Junge Spitzenkräfte aus Asien, Afrika oder Lateinamerika, die sich aussuchen können, wo ihre Zukunft liegt, wägen genau ab. Sie wissen etwa, dass Deutschland seiner arbeitenden Bevölkerung so hohe Steuern und Abgaben abverlangt, wie kaum ein anderes Land.

Deutschlands hohe Steuerlast schreckt viele Fachkräfte im Ausland ab

Das hat in der Vergangenheit nicht unbedingt abgeschreckt. Denn der Gegenwert stimmte. Wer nach Deutschland kam, erwartete gute Infrastruktur, verlässliche Behörden, umfassende medizinische Versorgung und hochwertige, kostenlose Bildung für den Nachwuchs. In all diesen Bereichen haben sich die Verhältnisse im Land zuletzt, nun ja, nicht unbedingt erfreulich entwickelt. Ist es in der Bundesrepublik noch möglich, sich mit einem anständigen Gehalt den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen oder eine schöne Mietwohnung zu finden? Und reicht die gesetzliche Rente nach einem arbeitsreichen Leben auch für einen sorgenfreien Ruhestand? Diese Fragen stellen sich nicht nur diejenigen, die schon hier leben. Im Rest der Welt bleibt nicht verborgen, dass Deutschland aktuell einige Baustellen hat. Wenn die erledigt sind, dann klappt es auch mit den Fachkräften besser. Doch das sind dicke Bretter, einfache Lösungen gibt es nicht.

Einer Untersuchung zufolge sind die Personalengpässe im Gesundheitsbereich besonders ausgeprägt. Auch in den Bereichen Soziales, Lehre, Erziehung und Bau fehlen viele Fachkräfte. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild)

Fachkräfte aus dem Ausland: Genauso wichtig ist es, einheimische Kräfte zu halten

Genauso wichtig, wie die qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland zu erleichtern, ist es zu verhindern, dass Fachkräfte im Inland resignieren, ausbrennen, kündigen oder ihrerseits abwandern. Etwa in der Pflege, wo die Arbeitsbedingungen miserabel sind. Zu klären ist auch, warum der Anteil der Geflüchteten, die von Sozialleistungen leben, statt zu arbeiten, in Deutschland höher ist als in anderen Ländern. Stimmt die Balance zwischen Fordern und Fördern nicht? Politik und Wirtschaft müssen sich jetzt gemeinsam intensiv der Aufgabe stellen, diejenigen, die schon hier sind und trotz der anstehenden europäischen Asyl-Reform auch weiter kommen werden, in Lohn und Brot zu bringen. Es werden längst nicht nur Kräfte für anspruchsvolle Aufgaben gesucht. Wenn es innerhalb von einigen Jahren nicht möglich ist, Zugewanderte sprachlich und fachlich für einfachere Tätigkeiten zu qualifizieren, läuft etwas grundlegend falsch.

Lesen Sie dazu auch