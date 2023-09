Ein Hoch auf das Oktoberfest: Selig, diese Stunden

Wiesn ist. Und München leuchtet dann noch mal ganz anders. Bevor alles wieder vorbei ist, wird es höchste Zeit für eine Würdigung. Und ein Hoch auf den Eskapismus.

Das Münchener Residenztheater kommentiert mit seinen Fassaden-Transparenten gerne und treffend, was ist. Und gerade ist eben die Wiesn. Weshalb also am Resi in großen Lettern geschrieben steht: "Im Rausch dem Leben hier entflogen."

Sieht man davon ab, dass zum Beispiel mit gehäkelten Bierkrugmützen behelmte Australier erst viele Flugstunden auf sich nehmen müssen, um sich dann auf der Theresienwiese völlig losgelöst von wirklich allem geben zu können, ist mit diesem Peer-Gynt-Zitat (Premiere am 14. Oktober) zum Zustand der Stadt in diese Tagen eigentlich alles schon gesagt: Zum Oktoberfest entziehen sich die Landeshauptstadt und die in großer Zahl daran sehr interessierten Bewohner des Erdkreises gerne mittels der ein oder anderen Maß dem Alltag mit seiner Unbill.

Sicher nicht die "größte Drogenszene Deutschlands"

Hinzugefügt werden muss noch: Das ist, und darum geht es hier, auch sehr gut so. Denn jenseits der unbestrittenen Probleme, die das Zellgift Alkohol macht und die beim Kotzhügel bei der Bavaria Jahr für Jahr mit Grausen zu besichtigen sind, soll hier dem Eskapismus eine kleines Ständchen gebracht werden. Denn und jedenfalls: Die Wiesn ist bestimmt nicht "die größte Drogenszene Deutschlands", wie irgendwo neulich schon wieder zu lesen war. Die Wiesn ist – neben all der Geschäftemacherei, dem Jahrmarkt der Eitelkeiten – ein Volksfest, auf das sich über Monate eine ganze Stadt (und eigentlich ja ein ganzes Land) von Herzen freut.

Wenn Wiesn ist, leuchtet München eben anders, leuchtet besonders. Jede Generation findet hier etwas für sich. Seien es Karussells (Skyfall!) und gebrannte Mandeln, sei es – wer mag – auf den Tischen tanzend von einem Stern zu singen, der irgendeines Namen trägt, sei es – in einem der Biergärten ein knuspriges Hendl zu genießen. Zu keiner Zeit des Jahres findet man in der Stadt so viele Paare, die Arm in Arm irgendwohin schlendern. Und die meisten haben dabei einen Glanz in den Augen, der selten ist.

Der letzte große gesellschaftliche Kompromiss

Eine Überhöhung? Aber sicher. Das Oktoberfest ist eine große Sammelstätte für jung und alt, arm und reich – wenn man so will der letzte große gesellschaftliche Kompromiss, auf den sich die allermeisten einigen können. Dafür gibt es Gründe. Und der wirkmächtigste ist, dass viele hier eben loslassen können. Jeder empfindet seine Gegenwart – mal mehr, mal weniger – als Zumutung. Ob zurecht oder nicht, spielt keine Rolle. Schlimmer geht es immer, schon klar. Für das Bedürfnis zur Wirklichkeitsflucht ist aber nur der eigene Mikrokosmos entscheidend. Für Gesellschaften ist es deshalb wichtig, dass sie diese kleinen oder größeren (die Krüge hoch!) Fluchten ermöglichen. Die Wiesn schafft das. Das werden selbst die, die diese so wunderbar blinkende Sause nur als längst dem Kommerz geopferte Volksorgie sehen können, zugeben müssen.

Lesen Sie dazu auch

Wer an einem Montagnachmittag auf der Wiesn mal beobachtet hat, wie eine vom Diensthandy gestresste Mutter mit ihrem ungeduldig quengelnden Söhnchen den Autoscooter besteigt und sich nach ein paar Runden auf dieses zunächst mal sinnfreie im Kreis fahren und gegenseitige Rammen einlässt, sieht sofort, was hier passiert. Vorher: Unwillig. Hinterher: Strahlend. Der Kleine lacht natürlich durchgehend.

Der große Egon Friedell hat in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit im Kapitel über das "heilige Nichtstun" auch diesen wunderbaren Satz geschrieben: "Selig sind die Stunden der Untätigkeit, denn in ihnen arbeitet unserer Seele." Auf eine friedliche Wiesn. Noch fünf Tage.