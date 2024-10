Politiker haben mehr Respekt verdient

Es gibt Berufe, die haben ein besseres Image. Hier ein roter Teppich, da ein Freibier, dort ein paar vom Mitarbeiter vorgefertigte Worte verlesen, ein Selfie mit der Weinprinzessin oder dem Schützenkönig – Politiker zu sein, scheint einfach. Ein bisschen reden, ein wenig netzwerken, macht man einen Fehler, zahlt den der Steuerzahler. Doch in wenigen anderen Bereichen ist die Kluft zwischen Theorie und Wirklichkeit größer. Nicht erst mit dem Rücktritt von Kevin Kühnert wird deutlich: Politik ist ein Knochenjob. Er war es schon immer und wird doch härter und härter.

Was genau der gesundheitliche Grund für Kühnerts zumindest vorläufigen Abschied aus dem Bundestag ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Doch einiges spricht dafür, dass es mentale Probleme sind, die ihm zusetzen. Er wäre nicht der einzige. Sein Parteifreund Michael Roth, Sahra Wagenknecht, die Linke Anke Domscheit-Berg – sie alle wissen, wie zehrend der Politbetrieb auf Dauer sein kann. Selbst der scheinbar so „unkaputtbare“ Horst Seehofer verschleppte einst einen Infekt, weil sein Job keine Pause vorsah, bekam er eine lebensbedrohliche Herzmuskelentzündung. Für viele der genannten ist Politik eine Sucht, irgendwann endet die in der Flucht.

Politik muss in Tiktok-Geschwindigkeit wirken

Wer es ernst meint mit dem eigenen Amt als Abgeordneter, wer in eine der vordersten Reihen will, um auch eigene Vorstellungen umzusetzen, der muss inzwischen damit leben, dass der Beruf nur wenige echte Auszeiten kennt. Der Terminkalender ist voll, der Druck gewaltig. Malu Dreyer, ehemalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, wurde während der Flut im Jahr 2021 vorgehalten, dass sie nachts eine SMS verpasst habe, weil sie geschlafen hat. Immer schneller dreht sich das tägliche Karussell, während gleichzeitig die Krisen kaum mehr eine Verschnaufpause gewähren. Finanzkrise, Corona, Ukraine-Krieg, der brodelnde Nahe Osten, die Überforderung durch die Migration, hektisch wird nach Lösungen verlangt, die am besten sofort alle Probleme lösen sollen. Einen langen Atem, wie es die Realität eben so oft verlangt, haben zumindest Teile der Öffentlichkeit kaum mehr. Wenn heute ein Messerstecher Menschen umbringt, soll er am besten morgen schon im Abschiebeflieger sein. Dass gute Politik Zeit braucht, geht dabei unter. Daran haben auch die sozialen Medien ihren Anteil. In Sekundenschnelle verlangen Twitter, Facebook, Instagram und Tiktok nach Reaktionen, wer zu lange zögert, bleibt unsichtbar – das Worst-Case-Szenario in der Politik. Die Folge sind hohle Phrasen, die im Zweifel die Verdrossenheit der eigenen Wählerinnen und Wähler sogar noch schüren und einen weiteren Teufelskreis in Gang setzen.

Was darunter zu verstehen ist, zeigen ganz nüchtern Zahlen des Bundeskriminalamtes. 38 Prozent von über 1700 befragten „kommunalen Amtspersonen“ – also Bürgermeistern, Stadträten oder Landräten - in Deutschland haben zwischen November 2022 und April 2023 Anfeindungen erlebt. Wo der Respekt verloren geht, ist der persönlichen Herabwürdigung oder gar Gewalt Tür und Tor geöffnet. Hassbotschaften mit Morddrohungen und übelsten Beschimpfungen gehen vielen Menschen erstaunlich leicht über die Lippen.

Was es braucht? Respekt! Respekt davor, dass gerade das politische Ringen unterschiedliche Meinungen sogar zwingend voraussetzt. Dass nicht jeder, der einen anderen Blick auf die Dinge hat, gleich vom Bösen beseelt ist. Die Erkenntnis, dass es leider tiefe Spuren hinterlässt, wenn der politische Herausforderer nicht mehr mit Argumenten, sondern mit Diffamierungen bekämpft werden soll. Man muss kein Mitleid haben mit Politikerinnen und Politikern – Anstand würde schon reichen.