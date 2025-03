Starke Verhandlungsposition: Eine Minderheit nötigt die Mehrheit

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist in der Mitte oder ein Stück rechts von ihr zuhause. Zählt man die Wahlergebnisse von Union, AfD, FDP und Freien Wählern zusammen, so repräsentieren sie etwas mehr als 55 Prozent der Deutschen. Sozialdemokraten, Grüne und Linke kommen nur auf gut 36 Prozent – der Einfluss der Parteien links von der Mitte auf die Politik allerdings ist um einiges größer als ihr Stimmenanteil, nachdem die Grünen im Schuldenstreit so etwas wie das Zünglein an der Waage geworden sind und im ungünstigsten Fall auch noch die Linken für eine Grundgesetzänderung gebraucht werden.

Demokratie ist die Kunst des Kompromisses, ja – aber weil die AfD heute doppelt so stark ist wie vor vier Jahren und die Union aus naheliegenden Gründen nicht mit ihr koalieren kann, haben Genossen und Grüne in der Bundespolitik eine wenig kompromissfördernde Sperrminorität. Ohne sie geht gerade nichts mehr – im Bundestag so wenig wie im Bundesrat. Deshalb, vor allem, hat die SPD in das Sondierungspapier mit der Union deutlich mehr hineinverhandelt, als es ihrem Wahlergebnis von nicht einmal 17 Prozent entspricht.

Auch bei den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen, die durchaus schon ein Ansatzpunkt für die spätere Vergabe der Ministerien sind, schneiden die Sozialdemokraten überproportional gut ab: Sechs Vorsitzende stellt die CDU, drei die CSU, sieben die SPD.

Friedrich Merz braucht Stehvermögen und Verhandlungsgeschick

Eine noch stärkere Verhandlungsposition, die bereits ans Erpresserische grenzt, hat das Wahlergebnis den Grünen verschafft. Eigentlich schon in die Opposition verdammt, brauchen Friedrich Merz und die SPD sie, um ihre Milliardenprogramme für die Bundeswehr und die Infrastruktur rasch noch mit Hilfe des alten Bundestages im Grundgesetz abzusichern – im neuen Bundestag haben AfD und Linke dann eine Sperrminorität. Das heißt: Politik paradox. Deutschland hat zwar mehrheitlich bürgerlich-liberal, in Teilen sogar stramm rechts gewählt, bekommt aber eine rot-grün eingefärbte Politik. Für Friedrich Merz, der im Wahlkampf eine konservative Wende versprochen hat, ist das eine schwere strategische Hypothek. Und wer weiß, vielleicht spekulieren SPD und Grüne schon klammheimlich auf ein vorzeitiges Ende seiner Regierung, eine erneute Neuwahl und eine andere, linke Mehrheit.

Im Streit um die Migrationspolitik und das Bürgergeld hat die Union sich zwar weitgehend durchgesetzt – das ist in der gegenwärtigen Situation keine Kleinigkeit. Politische Kuhhändel wie jetzt mit den Grünen drohen in der neuen Legislaturperiode aber nicht die Ausnahme zu bleiben, sondern zur Regel zu werden. Im Bundesrat, den die neue Bundesregierung nicht nur für die geplanten Steuerreformen braucht, haben Union und SPD mit ihren Zweierkoalitionen in Hessen, Sachsen und Berlin nur 13 sichere Stimmen, mit Bayern, der CSU und den Freien Wählern kämen günstigstenfalls zwar noch sechs dazu – zur Mehrheit von 35 Stimmen aber fehlt trotzdem ein gutes Stück. Umgekehrt regieren die Grünen in sieben Bundesländern mit, entsprechend groß ist ihr Verhinderungspotenzial, da auch die Stimmen der Länder, die sich im Zweifel enthalten, in der Länderkammer als Neinstimmen gewertet werden.

Merz, der sich bisher nicht gerade als Diplomat hervorgetan hat, wird also einiges an Stehvermögen und Verhandlungsgeschick benötigen, um den versprochenen Richtungswechsel in dieser Konstellation zu organisieren. Fürs Erste allerdings wäre ihm schon geholfen, wenn die Grünen die Realitäten endlich anerkennen und etwas mehr Demut vor dem Wahlergebnis zeigen würden. Das nämlich steht in krassem Gegensatz zu ihrem fordernden Auftreten.