Energie muss bezahlbar bleiben

Die Preisbremsen bei Strom und Gas sind beschlossene Sache. Bis zum Frühjahr 2024 bekommen Haushalte und Firmen eine gewisse Sicherheit. Aber was kommt danach?

Die schwerste Kuh ist vom Eis. Gerade noch rechtzeitig haben Bundestag und Bundesrat die beiden Preisbremsen für Strom und Gas beschlossen und damit eine Menge Druck von den Verbrauchern in privaten Haushalten und Unternehmen genommen. Sie haben jetzt, und das ist bereits ein Wert an sich, bis ins Frühjahr 2024 hinein eine gewisse Planungssicherheit.

Die Preise für Energie werden dauerhaft hoch bleiben

Was danach kommt, ist offen. Zu glauben, nach einem Ende des Krieges in der Ukraine würden die Energiepreise wieder auf ihr altes Niveau fallen, wäre naiv. LNG aus Katar oder den USA ist teurer als Erdgas aus Russland. Das heißt: Wirtschaft und Verbraucher müssen sich auf dauerhaft höhere Preise einstellen – und mancher Betrieb, der jetzt mithilfe staatlicher Zuschüsse noch halbwegs über die Runden kommt, wird nach dem Auslaufen der Preisbremsen noch einmal mit spitzem Stift rechnen müssen. Je mehr Energie er in seine Produktion stecken muss, umso unrentabler wird diese ja. Bezahlbare Energie aber ist für eine Volkswirtschaft wie Deutschland einer der wichtigsten Standortfaktoren. Wie sie diese auf Dauer garantieren will – diese Antwort bleibt die Ampel bislang schuldig.

