Erstes TV-Duell: Ein Hoffnungsschimmer, mehr nicht

Falls es bei den Demokraten noch letzte Zweifel gegeben haben sollte, ob die Abkehr von Joe Biden so kurz vor der Wahl doch ein Fehler gewesen sein könnte, sind die mit dem TV-Duell endgültig ausgeräumt. Kamala Harris ist es gelungen, aus der Diskussion mit ihrem Rivalen Donald Trump als die Souveräne, die Überlegene hervorzugehen. Zu Recht wird die Präsidentschaftskandidatin gefeiert. Ohnehin ist es Harris zu verdanken, dass in diesen Wahlkampf überhaupt wieder so etwas wie Hoffnung eingezogen ist.

Die US-Wahl ist für Überraschungen gut

Und doch sollte niemand den gelungenen Auftritt der Demokratin und die Schwäche des Republikaners an diesem einen Abend überschätzen. Das Rennen um das Weiße Haus ist so eng, dass in den kommenden Wochen schon minimalste Verschiebungen und kleinste Fehler ausreichen könnten, um über Sieg und Niederlage zu entscheiden. Auch das komplizierte amerikanische Wahlsystem kennt viele Gemeinheiten: Selbst, wenn sich 100 Prozent aller Wähler in Kalifornien für Harris entscheiden, bringt ihr das keinen entscheidenden Vorteil. Wichtig sind die Swing States. Den Europäern sei daher dringend geraten, die eigene Hoffnung nicht mit der Stimmung in den USA zu verwechseln. Der 5. November ist noch für viele Überraschungen gut.