Es geht auch ohne Atomkraft – zumindest im Sommer

Vor zwei Monaten gingen die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz. Der Blackout ist ausgeblieben. Gleichzeitig wird viel Strom importiert. Und alle fühlen sich plötzlich im Recht.

Politische Debatten verlaufen oft nach einem schlichten Prinzip: Jeder pickt sich heraus, was zur eigenen Position passt, blendet den Rest aus und brüstet sich dann damit, es ja immer schon gewusst zu haben. So erleben wir das nun auch beim Ende der Atomkraft.

Zwei Monate, nachdem der letzte deutsche Reaktor vom Netz genommen wurde, ist die Stromversorgung nicht zusammengebrochen. Und so sehen sich also die Kernkraftgegner bestätigt, die das Unken vom großen Blackout von Anfang an als Populismus abgetan hatten. Was sie nicht sagen: Deutschland importiert im großen Stil Strom aus dem Ausland.

Die politischen Akteure sollten nicht auf auf Verkürzungen hereinfallen

Das wiederum sehen die Befürworter einer Laufzeitverlängerung als Bestätigung, schließlich hatten sie doch immer gewarnt, dass sich das Land ohne Kernkraft von teurem Importstrom abhängig mache. Was sie nicht sagen: Der importierte Strom ist gar nicht teurer und er stammt auch keineswegs nur aus alten Atom- oder dreckigen Kohlekraftwerken, sondern zum Beispiel auch aus Wasserkraft.

Die politischen Akteure wären gut beraten, nicht auf solche Verkürzungen hereinzufallen und sich mit Rechthaberei aufzuhalten, sondern jetzt alles dafür zu tun, dass die Stromversorgung langfristig stabil bleibt.

