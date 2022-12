Es geht auch ohne Erbschaftssteuer

Wenn eine Steuer mehr Widersprüche produziert als auflöst, gehört sie abgeschafft. Andere Staaten sind da schon weiter als die Neidrepublik Deutschland.

Was eine Familie sich über Jahrzehnte geschaffen hat, soll der Staat nicht zerstören. Ein Häuschen zum Beispiel, von den Eltern gebaut und gepflegt, nach deren Tod an die Kinder gefallen – und plötzlich so viel wert, dass die Kinder ihr Elternhaus verkaufen müssen, weil sie sonst die Erbschaftssteuer nicht bezahlen können.

Dem Staat bringt die Erbschaftssteuer zehn Milliarden Euro pro Jahr

Ein seltener Einzelfall? Nicht mehr. Vom 1. Januar an gelten für die Bewertung von Immobilien neue Regeln, nach denen nicht nur die Villa am Ammersee oder die schicke, millionenschwere Maisonettewohnung in der Innenstadt ein Fall für die Erbschaftssteuer sein werden, sondern auch ganz normale Häuser in halbwegs guten Lagen. Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtes müssen die Finanzämter für die Berechnung der Steuer nun möglichst realistische Werte ansetzen und nicht mehr, wie bisher, veraltete und deutlich niedrigere.

Dagegen alleine ist im Prinzip nichts zu sagen, weil eine Immobilie bei der Erbschaftssteuer bisher tendenziell günstiger behandelt wird als etwa ein Aktiendepot oder ein Unternehmensanteil. Wenn auf der einen Seite allerdings der Wert eines Vermögens kontinuierlich gestiegen ist, die Freibeträge für Erben seit 13 Jahren aber nicht mehr angehoben wurden, werden das zu Besteuernde und die Besteuerten nicht mehr gleich behandelt. Dann verdient der Staat schleichend immer mehr an den Erbschaften seiner Bürgerinnen und Bürger. Im Moment sind es zehn Milliarden Euro im Jahr.

Sozialdemokraten und Grüne haben damit kein Problem. Ihr Gerechtigkeitsbegriff ist der des Klassenkämpfers: Wer hat, der muss auch geben. Und wer etwas geerbt hat, gerne etwas mehr, weil er ja Vermögen erwirbt, ohne etwas dafür getan zu haben. Dass hinter einem Haus eine Lebensleistung steht, dass die Eltern es auch für ihre Kinder gebaut haben, dass es aus schon mehrfach versteuertem Geld errichtet wurde, von der Einkommens- über die Mehrwert- bis zur Grunderwerbssteuer: Das spielt für die Umverteiler von links keine Rolle. Für sie darf die Erbschaftssteuer durchaus etwas höher und gerne auch noch von einer Vermögenssteuer flankiert sein.

Österreich hat die Erbschaftssteuer längst abgeschafft

Mit dem Argument, es müsse doch gerecht zugehen, wird Eigentum so immer weiter entwertet. Das gilt im Übrigen nicht nur für Omas klein Häuschen, das auf einem Grundstück entstand, das damals billig zu haben war, inzwischen aber in einem In-Viertel liegt und im Wert gestiegen ist. Viele Familienunternehmen, hinter deren Aufbau ja ebenfalls große Lebensleistungen stecken, stehen bei der Übergabe an die nächste Generation vor ähnlichen Problemen. Die radikalste Lösung, eine Abschaffung der Erbschaftssteuer wie in Österreich und etlichen anderen EU-Ländern aber ist für das politische Berlin tabu. Dazu sitzt der Neid im Land offenbar zu tief.

Lesen Sie dazu auch

Dabei zeigt die Debatte um die Bewertung von Immobilien exemplarisch, wie schwer es ist, Erbschaften möglichst gleich und gerecht zu behandeln. Warum bleibt das Haus der Eltern in den meisten Fällen steuerfrei, wenn ein Kind es weiter bewohnt, nicht aber, wenn ein Kind in einer anderen Stadt lebt, das Haus aber im Besitz der Familie behalten will und es vermietet? Warum zahlt ein Kind, das ein millionenschweres Aktiendepot erbt, darauf Steuern, ein Kind, das einen ähnlich wertvollen Betrieb erbt und ihn mindestens sieben Jahre weiterführt, aber nicht?

Höhere Freibeträge lindern den Steuerschmerz, aber sie schaffen keine Gerechtigkeit. Eine Steuer, die mehr Widersprüche produziert als auflöst, gehört abgeschafft.