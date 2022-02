Die Corona-Maßnahmen zu lockern, ist richtig, aber kein Grund zur Euphorie

Noch ist die Pandemie nicht beendet. Doch weil eine Überlastung des Gesundheitswesens unwahrscheinlicher wird, sind strenge Corona-Maßnahmen nicht mehr zu rechtfertigen.

Stufenweise sollen jetzt alle größeren Corona-Maßnahmen fallen, bis zum 20. März ganz enden. Das sind gute Nachrichten, aber kein Grund zur Euphorie. Denn die Corona-Infektionszahlen befinden sich noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Seit einigen Tagen aber sinken sie, endlich, die Trendumkehr scheint geschafft.

Im Moment sind viele Menschen an Corona erkrankt, zahlreiche weitere werden noch erkranken, manche schwer, weiter werden Menschen an dem Virus sterben. Es wäre also mehr als zynisch, jetzt einen "Freedom Day" mit Feuerwerk zu feiern. Dass nun mit den Lockerungen begonnen werden kann, ja muss, hat einen Grund: Eine Überlastung der Krankenhäuser ist nicht in Sicht und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt, nimmt täglich ab. Ein Kollabieren des Gesundheitssystems zu verhindern aber war das Hauptargument für die tiefgreifenden Einschränkungen persönlicher Grundrechte in der Pandemie. Dieser Grund fällt gerade zunehmend weg, er löst sich jedoch nicht auf einen Schlag in Luft auf.

Ziel muss nicht nur sein, die Corona-Maßnahmen zu beenden

So ist es vertretbar, das Infektionsgeschehen noch einige Wochen weiter zu verlangsamen, die Öffnungen also erst nach und nach zu vollziehen. Rund um den Globus proben zwar viele Länder den Ausstieg aus den Infektionsschutzmaßnahmen auf einen Schlag, doch der Stufenplan, den Bund und Länder verfolgen, trägt dem Umstand Rechnung, dass die Infektionskurven eben nicht plötzlich, sondern allmählich abflachen.

Natürlich gibt es auch die Mahner, denen die Lockerungen viel zu schnell kommen. Ihr Argument, dass mehr Infektionsschutz immer weniger Leid bedeutet, ist auch nicht völlig falsch. Nach dieser Logik aber könnten die Corona-Maßnahmen praktisch in alle Ewigkeit verlängert werden. Es ist eine Frage der Abwägung: Je länger die Einschränkungen dauern, desto höher steigt auch die Zahl der psychischen Erkrankungen, desto schwerer wiegen Bildungsrückstände, Verluste an Lebensqualität und Einbußen in der Wirtschaftsleistung, desto tiefer droht die Spaltung der Gesellschaft zu werden. Ziel muss es jetzt aber nicht nur sein, die Infektionsschutzmaßnahmen zu beenden. Es geht jetzt auch darum, in eine offene, ehrliche Diskussion darüber einzusteigen, was nötig ist, damit im nächsten Winter der ganze Corona-Schlamassel nicht von Neuem beginnt.

Lesen Sie dazu auch