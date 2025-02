Europa stellt sich selbst ins geopolitische Abseits

Wie man einen Krieg nicht beendet und den Weg zum Frieden gründlich verstellt, zumindest das sollten die Europäer wissen. Zehn Jahre ist es her, seit das so genannte Minsker Abkommen beschlossen wurde. Damals waren russische Rebellen in den Osten der Ukraine eingedrungen und besetzten – mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Kreml – ganze Landstriche. Die Verhandler glaubten damals, selbst eine schlechte Lösung sei besser als gar keine. Ein Irrglaube. Die Tinte war noch nicht trocken, als Putin wieder zündelte. Und nur wenige Jahre später seine Truppen aufmarschieren ließ.

Auch deshalb wähnt man sich wie im falschen Film, wenn nun die europäischen Regierungschefs mit bedeutungsschwerer Miene vor die Kameras treten und die gleichen Reden halten, die sie seit dem 24. Februar 2022 halten, dem Tag der russischen Invasion in die Ukraine. Man müsse mehr für die Verteidigung tun, mehr Geld in die Hand nehmen, Geschlossenheit demonstrieren. Also diesmal wirklich, echt jetzt, versprochen. Eine Dauerschleife der Beteuerungen und Worthülsen.

Die Amerikaner bemühen noch nicht einmal mehr diplomatische Floskeln

Tatsache ist, dass es ihnen noch nicht einmal in der Stunde der größten Not – und die ist zweifellos angebrochen mit dem Amtsantritt von Donald Trump – gelingt, Stärke zu zeigen. Stattdessen lässt man sich von den Amerikanern und Russen regelrecht vorführen. Der deutsche Kanzler, der sich so gerne als Friedenskanzler inszeniert, hält allen Ernstes eine Debatte über Friedenstruppen für verfrüht - wo das Weiße Haus doch noch nicht einmal mehr versucht, mit diplomatischen Floskeln die eigene Entschlossenheit zu kaschieren. Der französische Präsident, dem in der Heimat die politischen Felle davonschwimmen, wiederum gefällt sich in der Rolle des großen Weltenlenkers, der sich den Schurken dieser Welt mutig entgegenstellt und Pläne präsentiert, die – hoppla – gar nicht abgestimmt sind. Ungarn, der ewige europäische Quertreiber, nutzt unterdessen die Chance, die eigenen europäischen Kollegen als frustrierte Kriegstreiber zu schmähen. Der Glaubwürdigkeit Europas dient das nicht. Man scheint in Berlin, Paris und Budapest längst noch nicht begriffen zu haben, dass es um die künftige Ordnung auf dem eigenen Kontinent geht.

Putin dürfte sich ermutigt fühlen

Die Albträume, die gerade viele Menschen in der Ukraine heimsuchen, sind deshalb mehr als berechtigt. Die Bevölkerung ist aufgerieben vom russischen Terror und muss nun erleben, dass ihr Leiden womöglich umsonst gewesen sein könnte. Darauf deutet jedenfalls das Tempo hin, das Washington und Moskau vorlegen. Ob es am Ende wirklich so schnell geht, wie Trump sich das wünscht, ist freilich nicht ausgemacht. Doch die Zugeständnisse, die die US-Regierung dem Aggressor Russland macht, lassen leider vermuten, dass Trump vor einem schmutzigen Frieden nicht zurückschreckt. Die Botschaft, die das aussendet, ist fatal: Dreistigkeit zahlt sich aus. Und das ist nicht nur ein moralisches Fazit. Wer will garantieren, dass Putin das, was einmal funktioniert hat, nicht an gleicher oder anderer Stelle wiederholt? In Kiew jedenfalls raunt man, dass Russland im Sommer Truppen nach Belarus verlegen wolle, also direkt in die europäische Nachbarschaft. Und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, macht keinen Hehl daraus, dass er Russland schon ab dem Jahr 2029 für fähig hält, ein Nato-Land anzugreifen. Zumindest eines sollten uns die europäischen Regierungschefs dann ersparen: so zu tun, als ob sie überrascht worden wären.