Europäische Verteidigung: Der Wandel muss grundlegend sein

Dass die EU so schnell geschlossen auf Russlands Invasion der Ukraine reagierte, war ein gutes Zeichen. Nun müssen eigene Verteidigungstrukturen aufgebaut werden.

Europa ist nicht mehr dasselbe seit dem 24. Februar, seit Wladimir Putin mit brutaler Aggression das Undenkbare Realität hat werden lassen. Man kann sich nur die Augen reiben. Aber in den letzten zwei Wochen hat die EU nicht gezaudert und gezögert wie sonst, sondern sie hat so einig und entschlossen gehandelt wie nie zuvor. Sanktionen wurden im Rekordtempo gegen Russland verhängt; die deutsche Bundesregierung hat mit ihrer Entscheidung, nun doch Waffen zu liefern und stärker in die Verteidigung zu investieren, eine Zeitenwende eingeläutet; Polen und andere osteuropäische Staaten helfen in dieser Flüchtlingskrise so großherzig und unkompliziert, dass man vergessen könnte, wie migrationsfeindlich sich diese Länder in der Vergangenheit präsentiert haben. Und die Energiewende wird nun auch noch angekurbelt. Die Frage bleibt, ob diese außergewöhnlichen Entwicklung nur den außergewöhnlichen Umständen geschuldet war – oder ob die Staatengemeinschaft tatsächlich einen grundlegenden Wandel durchläuft?

Leider offenbaren sich beim derzeitigen Sondergipfel auf Schloss Versailles schon die ersten Risse in dieser viel gepriesenen Harmonie. Hat die europäische Einigkeit ihren Höhepunkt bereits erreicht? Das wäre angesichts der massiven Herausforderungen nicht nur unverantwortlich, sondern auch insofern leichtsinnig, weil vermutlich noch weitere Sanktionen notwendig werden, wenn Moskau im Aggressionswahn die Eskalation immer weitertreibt. Vielmehr sollten sich die 27 Staats- und Regierungschefs eine Reaktion darauf überlegen, wenn sich alles weiter zuspitzt. Wie soll die EU etwa antworten, wenn chemische Waffen in der Ukraine zum Einsatz kommen? Derweil wäre es ein falsches Signal, Kiew einen EU-Beitritt zu versprechen. Abgesehen davon, dass es sich zurecht um einen langwierigen und komplizierten Prozess handelt, muss die EU zur Sicherung der eigenen Stabilität auf die Erfüllung der Bedingungen pochen, auch wenn dies angesichts der furchtbaren Lage der Ukrainer herzlos klingen mag.

Russlands Angriffkrieg als Chance für eine neue europäische Verteidigung

Gleichzeitig bleibt zu hoffen, dass die EU aus dieser Krise eine neue Stärke gezogen hat, die die europäischen Staatenlenker nun für weitere Projekte nutzen können. Sofern die EU angesichts der Herausforderungen noch einen letzten Weckruf brauchte, um eigene Verteidigungsstrukturen aufzubauen, dieser Angriffskrieg Russlands muss in diesem Bereich einen Wandel einleiten. Macron hat Recht, wenn er in sicherheitspolitischer Hinsicht ein „stärkeres und souveräneres" Europa fordert. Sich lediglich als Friedensprojekt zu loben, reicht in der heutigen Welt nicht aus, wenn man in Frieden leben will. Um ihn durchzusetzen, braucht es eine vernünftige europäische Außenpolitik mit einem Verteidigungspfeiler.

