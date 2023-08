Firmen müssen sich mehr um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern

Jeder und jede zweite Beschäftigte in Bayern war im ersten Halbjahr schon einmal krankgeschrieben. Dieser enorme Anstieg muss Konsequenzen haben.

In jeder guten Unternehmensphilosophie steht irgendwo geschrieben, dass motivierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das höchste Gut der Firma sind. In der Realität ist die Wertschätzung für dieses Kapital allerdings nicht immer ganz so ausgeprägt.

Viele Menschen geraten im Alltag an ihre Grenzen und immer mehr fallen dann zeitweise aus. Fast jede und jeder zweite Beschäftigte in Bayern war im ersten Halbjahr schon einmal krankgeschrieben. Natürlich hat das nicht immer mit dem Job zu tun, am stärksten ist die Zahl von Atemwegserkrankungen gestiegen. Aber oft spielt auch Überlastung eine Rolle, was sich daran ablesen lässt, dass die Fälle von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen um 58 Prozent angestiegen sind.

Personalmangel trifft immer auch die bestehende Belegschaft

Vielfach schlägt sich der Personalmangel auf die bestehende Belegschaft durch, die dann dauerhaft zu viel schultern muss. Für Unternehmen bedeutet das zweierlei. Erstens: Sie müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein, um bei Bedarf Lücken schließen zu können und im Rennen um begehrte Fachkräfte nicht abgehängt zu werden. Zweitens: Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon an Bord sind, muss noch viel stärker in den Fokus gerückt werden.

Und zwar nicht nur in der Broschüre zum Firmenjubiläum oder auf der Internetseite, sondern im Alltag.

