Frankreichs Wähler sehen keine Alternativen

Die Zufriedenheit der französischen Bevölkerung mit ihrer Politik sinkt ebenso wie die Wahlbeteiligung. Daran ist nicht zuletzt Macrons Politik der letzten fünf Jahre Schuld.

Wahl um Wahl dominiert in Frankreich seit Jahren am Ende eine Erkenntnis: Die Menschen sind äußerst unzufrieden mit ihrer Politik. Die angebotenen Alternativen überzeugen sie nicht. Entweder sie entscheiden sich für das kleinere Übel – also nicht für einen Kandidaten, sondern gegen dessen Konkurrenz. Oder sie geben erst gar kein Votum ab. Bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag war das der Fall bei mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten. Bei den unter 35-Jährigen blieben sogar 70 Prozent den Urnen fern. Ein bitteres Zeugnis für Frankreichs Demokratie.

Die Wahlverdrossenheit liegt auch an Macrons Politik der letzten fünf Jahre

Das ist auch ein Vermächtnis von Präsident Emmanuel Macron. Vor fünf Jahren war er angetreten, um die Franzosen wieder mit der Politik zu versöhnen, diese näher an die Bürgerinnen und Bürger heranzubringen – so lautete sein Versprechen. Das Gegenteil ist passiert. Macron regierte fast im Alleingang und überging das Parlament systematisch, indem er seine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung dafür nutzte, Gesetze nur noch abnicken zu lassen.

Nun dürfen die Franzosen entscheiden, ob es fünf Jahre so weitergeht – falls Macrons Mitte-Bündnis ausreichend Mandate erringt. Oder ob ihm dies misslingt und eine politische Blockade zu entstehen droht. Beide Aussichten sind wenig erbaulich – genau hier liegt die Begründung für den Verdruss. Bekämpfen lässt er sich nur, wenn die Wähler wieder das Gefühl bekommen, dass ihr Wille zählt. Die parlamentarische Arbeit ernst zu nehmen, wäre dafür ein Anfang.

