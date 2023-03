Franziska Giffey stellt die Weichen und verzichtet auf ihr Amt

Die Regierende Bürgermeisterin schlägt eine Große Koalition aus CDU und SPD vor. Sie hat erkannt, dass ihre Zeit an der Spitze Berlins zu Ende geht.

Sie hat die Weichen gestellt, die noch amtierende Regierende Bürgermeister von Berlin, Franziska Giffey. Doch ob tatsächlich Züge über diese Schienen fahren oder entgleisen, ist unklar.

Franziska Giffeys Zeit als Regierende Bürgermeisterin von Berlin ist vorbei – das hat sie offenbar auch erkannt

Giffey hat ihrer Partei eine Koalition mit der CDU „vorgeschlagen“, hieß es. Gleichzeitig soll die 44-Jährige erklärt haben, dass sie als Landeschefin zurücktreten werde, wenn der SPD-Landesvorstand diesen Weg ablehnt – da bekommt der Begriff „Vorschlag“ einen etwas anderen Klang. Immerhin hat Giffey erkannt, dass ihre Zeit als Bürgermeisterin zu Ende geht. Sie selbst hatte nach der Wahlniederlage verkündet, dass die Wähler nicht wollten, dass alles so weitergeht an der Spree. Nun schafft sie sich selber ab. Schwarz-Grün wäre die frischeste Variante. Doch für die Mehrheit der jeweiligen Basis von CDU und Grünen würde diese Konstellation ein Gang an die Grenze der psychischen Belastbarkeit bedeuten.

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, schlägt ihrer Partei ein Regierungsbündnis mit der CDU vor. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ausdruck einer Aufbruchsstimmung in der Stadt ist der Wahlsieg der CDU nicht. Weder die Berliner CDU noch Spitzenkandidat Kai Wegner konnten Euphorie auslösen. Eher ging es darum, die ungeliebte Dreierkoalition aus SPD, Grünen und der Linken abzustrafen. Dennoch sollte Wegner jetzt seine Chance bekommen – wer auch sonst?

