Frieren wie zuletzt im Krieg

Mitten im Sommer müssen sich die Deutschen darauf einstellen, dass ihre Wohnungen im Winter kalt bleiben könnten. Der Staat muss alles aufbieten, um das zu verhindern.

Dass Menschen in eisigen Wohnungen frieren müssen, gab es zuletzt im Zweiten Weltkrieg und in den schweren Jahren danach. Bis vor wenigen Monaten war es eigentlich unvorstellbar, dass es wieder dazu kommen könnte. Doch Putin überfiel die Ukraine und wegen des mit ihm ausgetragenen Wirtschaftskrieges ist das Unvorstellbare möglich. Es besteht die reale Gefahr, dass viele Menschen in Deutschland im nächsten Winter in kalten Wohnungen und Häusern hocken.

Gerade jetzt im beginnenden Hochsommer fühlt sich das surreal an. Doch Deutschland muss sich auf den Notfall vorbereiten und die Bundesregierung tut das auch. Schon heute ist klar, dass die Energierechnung wahnsinnig teuer wird. Und das ist noch der beste anzunehmende Ausgang. Im mittelschlechten Szenario müssen Industriebetriebe runtergefahren werden, damit genug Gas für das Heizen übrigbleibt. Im schwarzen Szenario reicht trotz gedrosselter Industrieproduktion der Brennstoff nicht und es wird kalt in den Stuben.

Am Ende kann nur der Staat die Last tragen

Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet Tag und Nacht daran, dass die Gaskrise nur teuer wird. Er wird wohl bei dem Energiekonzern Uniper einsteigen, damit der wichtige Gasimporteur nicht kollabiert. Er wird weitere Milliarden zur Verfügung stellen, damit die Versorger in den kommenden Wochen Gas einkaufen, koste es, was es wolle. Doch diese gewaltigen Summen werden nicht reichen. Am Ende wird es darum gehen, wer die Last trägt. Unternehmen, Verbraucher oder Staat. Als einziger kann sich der Staat enorm verschulden, ohne pleitezugehen.

Wenn es im nächsten Jahr noch eine nennenswerte Industrie geben und die Leute ihre Stromrechnung bezahlen können sollen, dann geht das nur mit massiver staatlicher Unterstützung. Finanzminister Christian Lindner kann sich jetzt schon darauf einstellen, dass er eine Notfallkasse Energie mit Krediten füllen muss. Die Schuldenbremse muss dann ein weiteres Mal ausgesetzt werden, aber die Lage rechtfertigt es. Der soziale Friede und die wirtschaftlichen Perspektiven unseres Landes sind sonst bedroht.

