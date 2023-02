Für Bayern steht bei Lauterbachs Krankenhausreform viel auf dem Spiel

Bayern weist zurecht auf massenhaft Risiken und Nebenwirkungen der Klinikreform für Patienten hin. Noch eine verpfuschte Reform kann sich niemand nicht leisten.

In keinem politischen Bereich herrscht aus Perspektive der Bevölkerung so ein dringender Reformbedarf wie an Deutschlands Krankenhäusern. Im Streben nach „Kostendämpfungen“ hat die deutsche Politik einstige Heilanstalten in gnadenlos durchökonomisierte Wirtschaftsbetriebe verwandelt, die im schlimmsten Fall zu Operationsfabriken wurden.

Selbst die Chefärzteschaft in der Chirurgie räumt ein, dass seit dem Fallpauschalensystem aus rein wirtschaftlichen Gründen viel zu viel unnötig operiert wird – mit Risiken für Leib und Leben vieler Patientinnen und Patienten.

Reform um der Reform willen allein ist keine gute Idee

Auch das war ein Ergebnis einer Krankenhausreform, wie sie die Politik einst in bester Absicht geplant hatte. Deshalb gilt bei den jetzigen Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach: Eine Reform um der Reform willen allein ist keine gute Idee. Bei der Großoperation drohen massenhaft Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen.

So wie findige Unternehmen bei fast jedem Gesetz ein neues Steuerschlupfloch finden, besteht auch im Gesundheitswesen das hohe Risiko, dass am Ende nichts billiger, aber vieles schlechter für die Menschen wird. Gerade für Bayern mit seiner Krankenhauslandschaft steht viel auf dem Spiel. Als Flächenland spielt eine wohnortnahe Versorgung eine besondere Rolle.

Zudem gibt es in Bayern noch viele von öffentlichen und gemeinnützigen Trägern betriebene Kliniken – mehr als in anderen Bundesländern, wo sich profitmaximierte Konzerne ausgebreitet haben. Es ist deshalb richtig und auch die Pflicht der Staatsregierung, bei der Krankenhausreform auf eine breite Beteiligung der Länder und der Kliniken zu pochen. Noch eine verpfuschte Klinikreform verträgt das Gesundheitssystem nicht.

