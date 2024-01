Für die Bauern geht es auch um ihren guten Ruf

Der Aufstand der Landwirte gegen die Ampelkoalition genießt großen Rückhalt in der Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, dass sie sich jetzt nicht radikalisieren.

Bayerische Bauern können sehr hartnäckig sein. Sollte die Bundesregierung insgeheim darauf gehofft haben, der Frust auf den Höfen würde über die stillen Tage abflauen, hat sie sich getäuscht.

Man kann darüber streiten, ob von Agrardiesel und Kfz-Steuer tatsächlich das Wohl und Wehe der deutschen Landwirtschaft abhängt. Doch der Protest der Bauern richtet sich ja nicht nur gegen die aktuellen Kürzungen. Überbordende Bürokratie, strenge Vorschriften und die Schnäppchen-Mentalität vieler Kunden zwangen in den vergangenen Jahren eine Menge Höfe in die Knie.

Unmut über die unprofessionelle Arbeit der Bundesregierung

Dass die Ampelkoalition nun mit der Brechstange ihren Haushalt in Ordnung bringen muss, trifft nicht nur die Bauern. Doch ihr Aufstand steht stellvertretend für einen tief sitzenden Unmut in der Bevölkerung über die unprofessionelle Arbeit der Regierung. Und so genießen sie in diesen Tagen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Gerade deshalb tun die Landwirte aber auch gut daran, sich nicht zu radikalisieren.

Es ist gut und wichtig, dass sich der Bauernverband klar von Demokratieverächtern, Verschwörungsideologen und Wutbürgern abgrenzt, die nur darauf lauern, die Stimmung weiter anzuheizen. Die Bauern leisten mit harter Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung dieses Landes. Diesen Ruf sollten sie nicht aufs Spiel setzen.

