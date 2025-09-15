Die Zeit für Schwarz-Rot läuft ab

Wenn sie in Nordrhein-Westfalen wissen wollen, in welche Richtung sich ihr Bundesland entwickeln wird in den nächsten Monaten und Jahren, müssen sie nach Ostdeutschland blicken. Die Alternative für Deutschland hat sich dort in vielen Kommunalparlamenten festgesetzt und die Strukturen vor Ort verändert. Wo einst parteiübergreifendes Vertrauen herrschte, sorgt jetzt Misstrauen für Verunsicherung. Die AfD schleift demokratische und gesellschaftliche Errungenschaften, Vielfalt gerät zur Einfalt. Im Stadt- und Gemeinderat wird freien Projekten das Geld gestrichen, unliebsame Theaterregisseure werden gefeuert. Es geht dabei nicht ums Geld, es geht um die Durchsetzung rechter Ideologien. In vielen Teilen Nordrhein-Westfalens wird eine ähnliche Entwicklung einsetzen und die Freude der CDU über ein vermeintlich gutes Wahlergebnis ist deshalb nur schwer erträglich.

Das Resultat ist darüber hinaus nur im Vergleich mit der jüngeren Vergangenheit akzeptabel zu nennen. Über Jahre hinweg holte die CDU bei Kommunalwahlen mehr als 40 Prozent der Stimmen. 1999 waren es gar etwas mehr als 50 Prozent. Das Ergebnis vom Sonntag hingegen ist das schlechteste aller Zeiten für die CDU. Noch schwerer wiegt: Die Christdemokraten haben verdrängt, dass sie die AfD eigentlich halbieren wollten. Vor Parteichef Friedrich Merz hatten das schon Armin Laschet, Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel versprochen. Das Gegenteil ist passiert. Die AfD hat sich nicht halbiert, sondern etabliert.

Berlin muss liefern

Die Erosion ist nur aufzuhalten, wenn Berlin jetzt endlich liefert und politische Versprechen auch einlöst. Es dürfte schwierig genug werden mit einer Bundes-SPD, die am Tag nach der Wahl keine vernünftige Erklärung für ihr schlechtes Abschneiden hatte. Fraktionschef Matthias Miersch griff in seiner Not als Argumentationshilfe auf die „Sportmilliarde“ zurück, die den Ländern bei der Sanierung ihrer maroden Turnhallen helfen soll. Er offenbarte damit eines der Grundprobleme: Eine Milliarde Euro ist viel Geld, die Kommunen beklagen jedoch jetzt schon, dass es - verteilt auf die einzelnen Bundesländer – nicht zur Auflösung des Sanierungsstaus reichen wird. Eine an sich gute Idee des Bundes kehrt sich von Berlin aus auf dem Weg ins Zielgebiet praktisch ins Gegenteil um. Das passiert zu oft. Regierungspolitik wird nicht ausreichend erklärt. Vertrauen in die Politik sollen die Menschen unter Schwarz-Rot zurückgewinnen. Dafür braucht es eine funktionierende Ansprache an die Menschen im Land, mit immer neuen Geldspritzen allein ist es nicht getan.

Dieses Problem hat die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen verschärft. Die SPD muss sich mit ihrem schlechten Resultat im Rücken zunächst um Profilschärfung bemühen. Sie wird dabei wenig Rücksicht auf Wünsche des Koalitionspartners etwa bei der Reform des Bürgergeldes nehmen können. Damit stehen sich zwei Grundsatzpositionen diametral gegenüber. Von der Seitenlinie grätscht dann immer noch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dazwischen. Der CSU-Chef verfolgte gerne seine eigene Agenda, und er wird darin gerade jetzt nicht nachlassen: Im März hat er selbst Kommunalwahlen im Freistaat.

Was ein Problem ist, denn gerade jetzt müsste die Regierung mit einer Stimme sprechen. An den politischen Inhalten wird gearbeitet, das Land wartet gespannt auf die Ergebnisse. Fehlt noch ein Moderator, der die Kommunikation nach außen übernimmt. Üblicherweise macht das der Regierungschef. Kanzler Friedrich Merz kann da – er hat es für sich und die gesamte Regierung selbst eingeräumt, noch besser werden. Gelingen muss es. Der erste echte Härtetest für Schwarz-Rot im Bund ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März. Bis dahin ist noch Zeit. Mehr aber auch nicht.