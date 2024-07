Grenzkontrollen sind keine Lösung

Zum friedlichen Verlauf der Fußball-Europameisterschaft bis zum Finale haben auch die Grenzkontrollen beigetragen. Begründet hat Innenministerin Faeser die Maßnahme mit den besonderen Sicherheitsanforderungen während des Turniers. Viele gewaltbereite Hooligans kamen deswegen erst gar nicht ins Land. Am Ende könnte sich sogar herausstellen, dass der „Beifang“ der Maßnahme größer war, als ihr Hauptzweck.

Die Bundespolizei hat nicht das Personal, um diese Mammutaufgabe zu stemmen

Hunderte Haftbefehle wurden vollstreckt, eine dreistellige Zahl von Schleusern festgenommen und mehrere tausend Personen an der illegalen Einreise gehindert. Für eine unbegrenzte Fortführung der Kontrollen reicht das aber nicht. Auch einer unionsgeführten Bundesregierung dürfte es schwerfallen, in Brüssel zu begründen, warum man die Axt an einen Grundpfeiler der europäischen Freizügigkeiten anlegen will.

Die meisten Asylanträge im Verhältnis zur Bevölkerung wurden zuletzt in Zypern, Österreich und Griechenland gestellt, nicht in Deutschland. Dauerhafte Grenzkontrollen wären zudem eine immense Belastung für die lahmende Konjunktur. Vor allem aber hat die Bundespolizei überhaupt nicht das Personal, um dauerhaft diese Mammutaufgabe zu stemmen. Das sollte gerade die Partei von Finanzminister Christian Lindner wissen.