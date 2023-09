Grenzwerte für Luftverschmutzung: Die EU-Kommission schiebt die Aufgabe den Mitgliedstaaten zu

Die konkreten Lösungen, wie die Luft schadstoffärmer werden soll, fehlen jedoch bisher. Brüssel spielt den Ball an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Die EU-Kommission will die Luft in Europas Städten und Dörfern verbessern. Deutlich weniger Schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide sollen künftig die Luft verpesten, da die Verschmutzung auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Natürlich muss alles getan werden, damit im Sinne des Wohlergehens der Menschen die Luft so sauber wie möglich wird. Aber auch wenn die Vorschläge gut klingen, handelt es sich um ein komplexes Thema. Was bedeutet es nämlich, diese Richtlinie konkret umzusetzen?

Die EU sollte konkrete Pläne im Kampf gegen die Luftverschmutzung vorlegen

Bislang fehlt ein Plan, wie die äußerst strengen Grenz- und Zielwerte erreicht werden sollen. Die Kommission schiebt die Aufgabe den Mitgliedstaaten zu. Die sollen sich einmal wieder um die Details kümmern. Das dürfte für Ärger sorgen – und das zurecht. Denn Fahrverbote sind keineswegs eine nachhaltige Lösung, wenn die Wirtschaft laufen soll.

Städte und Gemeinden können ihre Anstrengungen durch Maßnahmen noch ausbauen. Doch die Luftqualität lässt sich leider nur zu einem gewissen Maß beeinflussen. Viel kommt auf die Lage und die Emissionen im Umfeld an. Davon können größere Metropolregionen ein Lied singen. Die EU sollte den besonders betroffenen Kommunen konkrete Lösungen anbieten anstatt ihnen einfach neue Grenzwerte aufzubürden.

