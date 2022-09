Hartz IV ist besser als sein Ruf

Mit dem Bürgergeld gibt die Koalition der staatlichen Fürsorge nicht nur einen neuen Namen. Sie löst sich auch vom Prinzip des Forderns und Förderns. Ein Fehler.

Lassen wir die Kirche im Dorf. Deutschland ist keine neoliberale Wüste, in der nur die Starken und Ausdauernden überleben, sondern ein Sozialstaat, um den uns viele andere Länder beneiden: verlässlich, leistungsfähig, robust. Die soziale Marktwirtschaft, von Ludwig Erhard quasi zum Geschäftsmodell der noch jungen Bundesrepublik erhoben, fußt ja auf zwei Beinen – dem Wettbewerb, der unseren Wohlstand erst geschaffen hat, und dem sozialen Ausgleich. Wer Hilfe braucht, weil er (oder sie) seinen Lebensunterhalt nicht mehr selbst bestreiten kann, kann in Deutschland auf die Hilfe des Staates zählen – oder, präziser: auf die Solidarität der Steuerzahler.

449 Euro Hartz IV im Monat reichen nicht mehr aus

Diese Solidarität aber hat Grenzen, finanzielle wie argumentative. Ein Regelsatz zwischen 600 und 700 Euro für das neue Bürgergeld, den Sozialverbände oder die Linkspartei fordern, würde nicht nur Milliarden kosten, sondern auch das Prinzip des Förderns und Forderns weiter aushöhlen: Je höher die staatliche Fürsorge ausfällt, umso geringer die Motivation, sich eine Arbeit zu suchen, schließlich übernimmt der Staat ja auch noch die Kosten für Miete, Heizung oder Krankenkasse. Zum bedingungslosen Grundeinkommen, dem Gegenteil von Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft, ist es da nur noch ein kleiner Schritt.

Natürlich reicht ein Regelsatz von 449 Euro in der gegenwärtigen Situation nicht mehr aus, weshalb niemand ernsthaft etwas gegen die geplante Erhöhung um 53 Euro einwenden kann. Wie die neue Fürsorge nun heißt, spielt dabei noch die geringste Rolle. Die SPD wollte mit dem Bürgergeld vor allem den Begriff „Hartz IV“ tilgen, den sie selbst heute als stigmatisierend empfindet, der in Wirklichkeit aber für die erfolgreichste Sozialreform der jüngeren deutschen Geschichte steht. Vor den Hartz-Reformen der rot-grünen Koalition war Deutschland mit fast fünf Millionen Arbeitslosen ein ökonomischer Sanierungsfall, kurze Zeit später aber schon wieder die europäische Konjunkturlokomotive.

Fördern und Fordern: Was damals richtig war, nämlich Langzeitarbeitslose nicht nur geduldig zu alimentieren, sondern sie sanft zur Arbeitssuche zu drängen, kann heute nicht falsch sein. Fehlt nicht an allen Ecken Personal? In der Gastronomie. Im Handel. Auf dem Bau. Hier allerdings bleibt das Bürgergeld weit hinter Hartz IV zurück. Auch wenn sie nur eine kleine Minderheit sind: Die Drückeberger und Durchwurstler müssen im ersten halben Jahr keine Sanktionen befürchten, ein Vermögen von bis zu 60.000 Euro tastet das Jobcenter zunächst nicht an – und die Wohnung muss ein Betroffener, erst nach zwei Jahren wechseln, sei sie auch noch so groß und teuer. Der Staat zahlt. Also wir alle.

Die Schwarzarbeit nimmt zu

Ja, die Hartz-Gesetze waren nicht perfekt. Ja, sie haben auch Ungerechtigkeiten produziert und die SPD viele Sympathien gekostet, die Anhänger und Mitglieder an die Linkspartei verloren hat. Nötig waren die Reformen gleichwohl. Wo ein Staat viel fördert und wenig fordert, zementiert er nur die bestehenden Verhältnisse und schafft fast zwangsläufig auch noch Anreize für Missbrauch. Das reicht von arabischen Großfamilien, die sich in diesem System bequem eingerichtet haben, bis zur wachsenden Schwarzarbeit. Verlässlich Geld vom Amt, dazu noch ein Job im Schatten des Erlaubten, brutto für netto: So kommen viele ganz gut über die Runden und belasten die Gemeinschaft der Steuer- und Beitragszahler später noch ein zweites Mal, weil sie im Alter dann auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind.

