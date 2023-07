Hilfe in der Gastronomie: Jetzt kommen die Roboter

Der Fachkräftemangel wird der Service-Robotik zum Durchbruch verhelfen. Schon ziehen die ersten automatischen Gesellen in die Gastronomie ein.

In Europa wird seit 20 Jahren diskutiert, Roboter nicht überwiegend in der Industrie, sondern im großen Stil auch im Servicebereich, also in Altenheimen, Krankenhäusern, im Einzelhandel oder in der Gastronomie einzusetzen. Vereinzelt geschieht das schon.

Der Fachkräftemangel macht den Einsatz von Robotern auch in der Gastronomie attraktiv

Nun zeichnet sich der Durchbruch dieser Technologie ab. Denn allerorten fehlen Arbeitskräfte, weil Länder wie Deutschland überaltern. Die demografische Entwicklung wird ihre ganze Wucht erst noch entfalten. Dann könnten im schlimmsten Fall hierzulande knapp sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen. Der fatale Effekt ist seit rund 20 Jahren bekannt. Doch die Politik handelt erst jetzt und setzt mit einem neuen Gesetz auf die Zuwanderung von Fachkräften. Das ist viel zu spät. Da auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger das Land verlassen, folgt die Strafe auf dem Fuß: So werden wir in Restaurants häufiger von Robotern bedient.

Wo bleibt da ein Schwätzchen mit den Servicekräften aus Fleisch und Blut? Was wird aus menschlicher Anteilnahme? Kellnerinnen und Kellner leisten viel mehr, als Speisen und Getränke zu bringen. Sie sind Psychologen. Doch es hilft nichts: Die Roboter kommen. Auch in der Altenpflege werden sie das Personal unterstützen. Menschlicher wird unsere Gesellschaft nicht mehr.

Lesen Sie dazu auch