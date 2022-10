In der Energiepolitik erweist sich die Dreier-Koalition als Fluch

Gezerre um Atomlaufzeiten, Unsicherheit über die Strom- und Gaspreisbremse: Dass sich die Regierung in der Energiepolitik so schwer tut, ist kein Zufall.

Das Problem ist erkannt, daran besteht kein Zweifel. Die hohen Energiepreise werden für die Konjunktur und die Geldwertstabilität zum Problem, am Ende trifft es Menschen wie Dich und mich, ihre Lebenspläne und Arbeitsplätze. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung untätig bliebe, im Gegenteil. Mit dem mittlerweile ausgelaufenen Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket und der Debatte um eine Gas- und Strompreisbremse ist schon viel geschehen. Wirtschaftsvertreter haben aber recht mit der Kritik, dass Entscheidungen zu lange dauern oder zu spät kommen, obwohl alle Argumente längst ausgetauscht sind.

Es ist der Fluch einer Dreier-Koalition, in der jede Seite Extra-Profil gewinnen muss, um nicht unterzugehen.

Das Vertrauen in die Ampel droht verlorenzugehen

Am augenfälligsten wurden die Probleme einer Dreier-Koalition für das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP im Streit um die Laufzeitverlängerung für die drei Reaktoren. Grüne und FDP hatten sich auf ihre Positionen festgenagelt, bis das Machtwort von SPD-Kanzler Olaf Scholz die Situation gelöst hat. Er zog die Trumpf-Karte der Richtlinienkompetenz, den "Kanzler-Wumms" würde er selbst vielleicht sagen. Was hätte er anderes machen sollen? Das Problem: Immer geht das natürlich nicht.

Das Gezerre um die Atom-Laufzeiten sollte die Ampel-Koalitionäre deshalb ermahnen, diesen Fehler bei der Gas- und Strompreisbremse nicht zu wiederholen. Dies muss zügiger gelingen. Sonst verlieren Wählerinnen und Wähler das Vertrauen in das Dreier-Bündnis.

Unter Schwarz-Rot gab es ähnliche Situationen

Zum Trost der aktuellen Ampel-Koalition könnte man übrigens anführen, dass es in der schwarz-roten Vorgängerregierung nicht viel anders war. Mit CDU, CSU und SPD saßen faktisch ebenfalls drei Parteien am Tisch. Hier waren es übrigens nicht selten die Bayern, die auf Positionen beharrten und Profilierung suchten. Damals in der Asyl- und Migrationspolitik.

Lesen Sie dazu auch