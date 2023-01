Integration ist eine Bringschuld: Ampel-Koalition begibt sich auf gefährliches Terrain

Die Ampelparteien wollen Ausländer schneller einbürgern. Damit begeben sie sich auf gefährliches Terrain.

Mit der geplanten Reform des Einbürgerungsrechts begibt sich die Ampel-Koalition auf gefährliches Terrain. Integration ist eine Bringschuld, die im Idealfall auch mit dem deutschen Pass belohnt werden soll.

Damit Integration gelingen kann, braucht es sanften Druck

Wer Ausländer aber teilweise schon nach drei Jahren einbürgern, auf den Nachweis solider Sprachkenntnisse in vielen Fällen verzichten und die doppelte Staatsbürgerschaft zur Regel machen will, nimmt von den Einbürgerungswilligen genau den sanften Druck, den es auch braucht, damit Integration gelingen kann.

Besonders gewagt ist das Argument, dass ältere Gastarbeiter ja nie die Gelegenheit gehabt hätten, einen Deutschkurs zu besuchen und im fortgeschrittenen Alter von 67 Jahren daher auch ohne Sprachnachweis eingebürgert werden sollen.

Wer sich in Paralelgesellschaften einrichtet, darf nicht den deutschen Pass erhalten

Diese Menschen leben teilweise seit mehr als 40 Jahren in der Bundesrepublik – sie hätten also reichlich Zeit gehabt, sich die deutsche Sprache anzueignen und haben es in den meisten Fällen auch wie selbstverständlich getan.

Diejenigen jedoch, die sich in ihren Parallelgesellschaften eingerichtet haben, die gar nicht willens sind, sich zu integrieren und diese Kultur der Abschottung häufig auch noch ihren Kindern aufzwingen, darf auch das gastfreundlichste Deutschland nicht noch mit dem deutschen Pass adeln.

