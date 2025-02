Internationales Recht ist eine Chance - gerade in Zeiten des Trumpismus

Donald Trump macht es vor. Internationales Recht, Bündnisse aller Art sind ihm ein Gräuel - lästig, einengend, Ausgeburt linker Weltverbesserer. Seine Strategie: Gelder entziehen, austreten oder - wie aktuell im Fall des Internationalen Strafgerichtshofs - Sanktionen verhängen. Befremdlich ist, dass die hemdsärmelige Politik des US-Präsidenten ausgerechnet in Deutschland vielfach als erfrischender, neuer Ansatz begrüßt wird - und das nicht nur in der AfD. Dabei wird wissentlich oder aus Ignoranz unterschlagen, dass eine Handelsnation wie Deutschland viel zu verlieren hat, wenn das internationale Geflecht aus Übereinkünften und Verträgen zerfetzt wird, wenn die internationale Rechtsprechung ausgehebelt wird.

Gerade in der Debatte über eine Verschärfung des Asylrechts und zur Begrenzung der Migration wird schnell gefordert, nicht auf quälend langsame Reformen aus Brüssel zu warten. Wer die Begrenzung oder auch - mit guten Gründen - eine bessere Kontrolle der Einwanderung aus Aspekten der Sicherheit durchsetzen will, sollte zunächst einmal die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen ausloten. Immerhin ist es mit dieser Strategie gelungen, die Migrationszahlen deutlich zu senken. Es ist aber auch legitim, einen erweiterten Spielraum für die einzelnen EU-Mitglieder einzufordern oder sich eine durchgreifende Änderung des dysfunktionalen europäischen Asylsystems zum Ziel zu setzen und voranzutreiben.

Friedrich Merz fordert „Recht auf Vorrang des nationalen Rechts“

Populärer ist es, zu erklären, dass beides zu mühsam ist, dass nur nationale Sonderwege schnelle Erfolge bringen. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, fordert ein „Recht auf Vorrang des nationalen Rechts“ ein. Wobei bisher nebulös blieb, ob er sich auf die tatsächlich hinterlegten, allerdings temporären Sonderrechte für nationale Notstände beruft oder ob seine Überlegungen grundsätzlicher Natur sind.

Allein mit dem Ton, den Merz setzt, und den Erwartungen, die er weckt, begibt er sich auf gefährliches Terrain. Denn Staaten, die einmal Partner waren, werden ihrerseits mit nationalen Regelungen reagieren. Das Ende vom Lied: Jeder gegen jeden - Anarchie mit entsprechend vielen Verlierern.

So mancher Autokrat, oder Milizenführer fand sich vor Gericht wieder

Ein Argument hört man immer wieder: Da heißt es, dass sich an europäisches Recht oder Völkerrecht ja ohnehin niemand halte, wenn es hart auf hart kommt. Und natürlich trifft dies in vielen Fällen zu. Doch einmal abgesehen davon, dass unzählige Frauen und Männer von europäischen Gerichten gegen die Willkür nationaler Instanzen geschützt wurden und werden, dass so mancher kriminelle Autokrat, Minister oder Milizenführer sich als Kriegsverbrecher einem internationalen Gericht wiederfand: Was ist gewonnen, wenn internationale Bindungen abgebaut werden? Was bedeutet es, wenn die USA den russischen Diktator Wladimir Putin hofieren, statt dazu beizutragen, ihn für seine Taten bezahlen zu lassen?

Dass internationales Recht kontrovers und unbequem sein kann, zeigt der gleichzeitige Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen einen Anführer der Terrororganisation Hamas und den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Eine Gleichsetzung, die kaum nachvollziehbar ist. Als Reaktion kündigte der US-Präsident daraufhin Sanktionen gegen den Gerichtshof an.

Trump will internationalen Strukturen zerschlagen

Doch man sollte sich nicht täuschen lassen: Trump eigentliches Ziel ist es, solche Strukturen zerschlagen. Es stört ihn dabei, sein System aus Drohungen und Erpressung durchzusetzen. Ein Grund mehr, internationales Recht zu schützen.