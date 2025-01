Israel atmet auf

Einmal tief durchatmen! Für viele Familien, Freunde und Kollegen der Entführten schafft die Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln zwischen Israel und der Hamas nun endlich Gewissheit. Ihr Bangen, ihr Beten und ihr öffentlicher Kampf um Aufmerksamkeit für das Schicksal der Geiseln waren nicht vergebens. Ein Teil von ihnen allerdings wird nicht lebend nach Israel zurückkehren - das ist die traurige Schattenseite dieser Übereinkunft.

Der Preis, den Israel für sie zahlt, ist ohnehin hoch: Hunderte palästinensischer Gefangener, die in israelischen Gefängnissen sitzen, werden im Gegenzug für den Geisel-Deal frei kommen, und es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich auszumalen, was das am Ende bedeutet - nämlich frische Kräfte für die Terroristen der Hamas. Sein Ziel, den Gazastreifen komplett von der Hamas zu befreien, hat Israel nicht erreicht.

Nach 15 Monaten mit immer neuen Kämpfen, mit immer mehr toten Soldaten und einem immer ungewisseren Schicksal der rund 100 Geiseln, hatte die Regierung von Benjamin Netanjahu aber keine Wahl mehr. Das Abkommen mit der Hamas verschafft Israel, das sich im Moment an mehreren Fronten gleichzeitig verteidigt, eine dringend benötigte Verschnaufpause. Den Konflikt selbst beendet es nicht.