Israel und Russland zerstören die letzte Autorität, die Trump noch hatte

In seiner ihm eigenen Welt träumt Donald Trump ernsthaft vom Friedensnobelpreis. In der realen Welt wird der Mann im Weißen Haus nicht mehr nur von Russlands Präsident Wladimir Putin als naiver wie machtloser Spielball in einer immer brutaleren Weltpolitik vorgeführt. Nun zerstört auch noch einer seiner bisher engsten Verbündeten die Autorität des US-Präsidenten.

Israels Vorgehen in Katar sprengt historische Tabus

Der israelische Militärschlag gegen die Hamas-Vertreter bei den von Trump vorangetriebenen Friedensverhandlungen auf dem Boden von Katar – einem der wichtigsten US-Verbündeten am persischen Golf – sprengt im wahrsten Sinne des Wortes in vielerlei Hinsicht das bisher politisch Vorstellbare. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt es nicht einmal für nötig, wie bei früheren Aktionen Trump persönlich zu informieren. Mit dem Angriff auf ein Verhandlungsteam auf neutralem Boden brach Netanjahu ein Tabu, das in historischem Ausmaß Folgen haben könnte: Wie sollen sich etwa ukrainische Verhandler in Zukunft noch irgendwo sicher vor russischen Killern fühlen?

Zugleich dreht Putin ohne Atempause an der Eskalationsspirale: Russland lässt Angriffsdrohnen über Nato-Gebiet fliegen und löste vermutlich kalkuliert den Alarm der polnischen Luftwaffe aus. Vieles spricht für eine Machtdemonstration Putins: Er zeigt den europäischen Nato-Staaten ihre Verwundbarkeit und gleichzeitig sein Bestreben, den Krieg in der Ukraine unerbittlich voranzutreiben.

Putin führt Krieg gegen seine eigene Erfolglosigkeit

Vor allem aber demonstriert Putin einmal mehr, dass der Westen immer mehr an Stärke verliert. Diesen – wirtschaftlich und politisch erfolgreich – auf allen Ebenen zu schwächen, ist seit Langem Putins Strategie, um damit Russlands Bedeutung zu stärken. Denn während Chinas Kommunisten es schafften, mit ausgeklügelter Wirtschaftspolitik zur Weltmacht aufzusteigen, war in der gleichen Zeit Putins innenpolitische Bilanz so erfolglos, dass er mit Krieg, Politmorden und Terror jeden Wandel im eigenen Land zu unterdrücken versucht.

Ein Ende des Ukrainekriegs liegt nicht in Putins Interesse. Außer dies wäre nur eine Etappe für den nächsten Konflikt, den viele Nato-Strategen mit einem Angriff auf das Baltikum befürchten.

Und so verschärft Putin seine Aggression: Dankbar nahm er mit Schmeicheleien die Einladung Donald Trumps nach Alaska zu möglichen Friedensgesprächen im Ukrainekrieg an. Seine Antwort auf Trumps Initiative lieferte Putin mit einer massiven Verschärfung seiner Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung.

Die Schwäch des Westens hat ein Gesicht: Donald Trump

Auch dies eine Machtdemonstration, denn die Schwäche des Westens hat derzeit vor allem ein Gesicht: Donald Trump. Selbstverliebt, in der Vergangenheit schwelgend, an die alte wirtschaftliche Stärke glaubend, sich nicht mehr militärisch irgendwo einmischen wollend. Diese Haltung zeichnet nicht nur den aktuellen US-Präsidenten aus, sondern viele in Europa und Deutschland.

Doch drumherum weicht die alte stabile Weltordnung einer gefährlichen Anarchie. Schuld daran hat auch der irrlichternde US-Präsident, wenn er tatenlos zusieht, wie immer mehr Tabus gewalttätig fallen. Die Welt bräuchte einen starken Westen. Und vielleicht motiviert es Trump ja, dass er noch immer die Chance hat, es besser zu machen als einst der von ihm um den Friedensnobelpreis beneidete Barack Obama. Der zog im Syrienkrieg rote Linien und ließ dann doch durch Unterlassen dem Chaos freien Lauf.