Ist Deutschland wirklich gut gerüstet für den Winter?

Die Gas- und Strompreise steigen und steigen. Umso wichtiger wäre jetzt entschlossenes politisches Handeln.

In der Kunst des politischen Gesundbetens hat Olaf Scholz es in seiner kurzen Zeit als Kanzler bereits zu Meisterehren gebracht. Deutschland gehe gut gerüstet in den Winter, sagt er – als gebe es keinen Gasmangel, keine eskalierenden Strompreise und keine besorgten Autofahrer, die schon vor dem Auslaufen des Tankrabatts mit ansehen müssen, wie Benzin und Diesel teurer und teurer werden. Mag sein, dass Deutschland mit etwas Glück keine Betriebe vom Gasnetz nehmen muss und Wohnen nicht gleichbedeutend mit Frieren sein wird. Gut vorbereitet aber ist das Land nicht.

Scholz redet Deutschland stärker als es ist

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, vertraut der Kanzler offenbar auf die Kraft der Autosuggestion und redet Deutschland stärker als es in Wirklichkeit ist. Das kann man als Beitrag zur Beruhigung nervöser Seelen betrachten oder als notorische Verharmloserei. In keinem Fall jedoch entbindet es die Bundesregierung von der Pflicht, schnellstens das ihr Mögliche zu tun, um die Strom- und Gasversorgung zu sichern. In seinem Amtseid hat der Kanzler geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das bisherige Krisenmanagement der drei Ampelparteien, das ständige Debattieren, Ignorieren und Improvisieren, lässt allerdings genau das Gegenteil befürchten.

