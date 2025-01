Jetzt liegt es an Friedrich Merz

Vor wenigen Wochen versprach CDU-Chef Friedrich Merz, er wolle die Migration nicht zum Topthema im Wahlkampf machen. Was im allgemeinen Kopfnicken und zustimmenden Gemurmel in seinem Umfeld unterging, war der Ergänzungssatz des Unions-Spitzenkandidaten: Seine Zusicherung gelte nur, solange die Wählerinnen und Wähler das Thema nicht selbst auf die Agenda setzten. Dann müsse man reagieren.

Merz setzt im Wahlkampf doch auf Migrationsthemen – Kritik wächst

In Wahrheit war Merz da schon längst klar, dass er für die Migration wichtige Themen wie Wirtschaft und Klimaschutz beiseiteschieben würde. Sein Ziel: Auf den Populismus-Zug aufzuspringen, um die mageren Beliebtheitswerte zu verbessern. Das dies der Plan war, legen auch Stimmen aus seinem Umfeld nahe, die schon für einen Migrations-Wahlkampf schwärmten, als der vorgezogene Wahltermin noch gar nicht zur Debatte stand. Merz wartete ab, immer mal wieder stichelte er gegen die Asylpolitik der Ampel. Als Reaktion auf deren Platzen erhöhte der Sauerländer die Frequenz, um nach der grausigen Tat von Aschaffenburg die Büchse der Pandora zu öffnen.

Das Unheil nimmt deshalb seinen Lauf, weil Merz keine differenzierte Debatte anstrebt. Seine am Sonntag veröffentlichte „MerzMail“ etwa strotzt vor Begrifflichkeiten, die dem Wörterbuch rechter Populisten entstammen. „Unserem Land wächst das Flüchtlingsproblem über den Kopf“, skandiert der Kanzlerkandidat, und nicht nur in seiner eigenen Partei fassen sich viele erstaunt über diese Eindimensionalität an den selbigen. Probleme machten „vor allem drogenabhängige junge Männer“, schreibt Merz und erinnert fatal an die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel und ihr Gerede über „Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner“.

Merz' Wahlkampfstrategie: Migration statt Klimaschutz

Merz geht offenbar davon aus, dass allein er die Stimmung im Land kennt. Grüne, SPD und andere Parteien haben da eine bessere Meinung vom Wahlvolk und trauen den Menschen differenzierte Haltungen zu. Solche, die neben einem womöglich strengeren Vorgehen auch andere Aspekte der Asylpolitik in den Blick nehmen. Humanität und Arbeitskräftebedarf etwa. Sie haben Merz ein Angebot gemacht, das da lautet: Sprich mit uns und wir machen im Bundestag ohne Hilfe von Rechtsaußen ein gemeinsames Asylpaket. Es liegt in dieser letzten Januarwoche und gut einen Monat vor der Bundestagswahl am CDU-Vorsitzenden und Unions-Fraktionschef, dieses Angebot anzunehmen. Merz würde damit ein Zeichen für die Demokratie setzen, in der Fehler lässlich sind, solange man den Mut hat, sie anschließend zu korrigieren. Tut er es nicht, wird er vielleicht einige Anhänger dazugewinnen. Am Ende aber wird er viel mehr verlieren.