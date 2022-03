Joe Bidens Rede in Warschau ging nach hinten los

Historisch sollte der Auftritt von US-Präsident Joe Biden in Polen werden. Doch der Funke wollte nicht überspringen – und das Weiße Haus musste am Ende sogar zurückrudern.

Niemand schreibt Geschichte. Sie schreibt sich selbst. Kein Mensch kann die großen historischen Momente planen. Man denke nur an Günter Schabowski, seinen Zettel und die wenigen Sätze, mit denen er 1989 die Maueröffnung verkündete.

Auch große Reden lassen sich nicht planen. Selbst eine noch so ausgefeilte Wortkunst hilft nicht, wenn der Funke nicht überspringt. So war es mit Joe Bidens Rede in Warschau. Historisch sollte sie werden, das hatte das Weiße Haus angekündigt. Und tatsächlich arbeitete sich der US-Präsident an der Geschichte ab. Er berief sich auf all die Freiheitshelden des Kalten Krieges, um sie gleichsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den Kampf gegen Wladimir Putin zu schicken. Natürlich nur rhetorisch.

Joe Biden sorgt mit seiner Rede in Warschau für Wirbel

Aber die Idee der Rede ging nicht auf. Es passte alles hinten und vorn nicht zusammen. Wenn allein der russische Präsident Putin der Böse ist, wie Biden behauptete, dann gibt es keine neue Systemkonfrontation zwischen Autokratie und Demokratie. Dann gibt es nur einen Tyrannen im Kreml (oder wahlweise einen Amokläufer).

Genau dieser innere Widerspruch der Rede war auch der Grund dafür, dass Bidens Satz über den einen Mann, der „nicht an der Macht bleiben darf“, für so viel Wirbel sorgte. Das klang schwer nach Regimewechsel und damit nach einem Politikansatz, den Putin im Zweifel als Aggression werten könnte.

Dabei kann ohnehin niemand sagen, wie sich eine Nach-Putin-Ära gestalten würde. Vor allzu optimistischen Prognosen sei in jedem Fall gewarnt. Denn bei viel zu vielen Menschen in Russland hat sich die Verachtung für den liberalen Westen viel zu tief ins Bewusstsein eingegraben. Selbstverständlich hat das auch mit propagandistischer Dauerbeschallung zu tun. Aber eben nicht nur. Die Traumata der 90er Jahre sind noch längst nicht überwunden.

