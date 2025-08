Teure Erweiterung des Kanzleramts: Unsere Regierung ist uns (zu) teuer

Nicht nur der Erweiterungsbau des Kanzleramtes regt auf. Gleich gegenüber entsteht ein millionenschwerer Übergangsneubau für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Den braucht er angeblich, weil sein Amtsgebäude und das Schloss Bellevue saniert werden. Mit dem Gästehaus Schloss Meseberg oder der Villa Borsig gäbe es Alternativen. Aber nein.

Mindestens 17 Millionen Euro Steuergeld gehen in die Sanierung des Palais Schaumburg, den zweiten Dienstsitz des Kanzlers in Bonn. In London flossen 84 Millionen für den Kauf eines Botschafter-Grundstücks. Insgesamt 154 deutsche Botschaften gibt es, die meisten davon - Rom zum Beispiel - sind wahrhaft teure Prachtbauten. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Die Regierung protzt rum

Niemand verlangt vom Präsidenten, vom Kanzler oder seiner Ministerriege, dass sie in schlichten Zweckbauten sitzen. Aber dieses Land braucht keinen Prunk, es lässt sich durchaus eine Nummer kleiner repräsentieren. Also weg mit den teuren Gebäuden. Durch ihren Verkauf ließen sich hunderte Millionen für den Haushalt gewinnen, die laufenden Kosten würden deutlich sinken.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Politik nicht mit Sparappellen an die Öffentlichkeit geht. Wäre schön, würde sie diese selbst auch befolgen.