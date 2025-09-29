Keine Blaue Welle, aber die Westwanderung der AfD ist erfolgreich

Der Triumph ist der AfD nicht geglückt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. In keiner der abhängten Ruhrgebietsstädte wie Duisburg und Gelsenkirchen konnte sie ein Rathaus erobern und den Bürgermeister stellen.

Aufatmen bei den anderen Parteien im tiefen Westen, Aufatmen auch in deren Zentralen in Berlin. Wer die Zahlen richtig liest, wird dennoch zu dem Schluss kommen müssen, dass sich die Alternative für Deutschland in Westdeutschland etabliert hat. Sie ist nun endgültig nicht mehr nur ein Phänomen des vermeintlich undankbaren Ostens, der die Demokratie nicht verstanden hat.

Auch im Westen ist die Unzufriedenheit derart massiv, dass immer mehr Wähler ihr Kreuz bei der AfD setzen. „Wenn sich aber die politischen Akteure der demokratischen Parteien nicht endlich darum kümmern, was die Menschen wirklich bewegt und besorgt, wird der Anteil der AfD-Zuwanderer weiter steigen“, prognostiziert der Chef des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, Manfred Güllner. Keiner in Deutschland kennt die politische Demoskopie in Deutschland besser als er.

Die AfD ist nicht mehr nur eine Partei des Ostens

Es ist kein Wunder, dass der in der Stichwahl bestätigte Oberbürgermeister von Duisburg knapp 80 Prozent holte und seinen Herausforderer von der AfD klar verwies. Sören Link von der SPD wurde wegen seiner klaren Sprache als Trump von Duisburg angefeindet. Kostprobe: „Ich bin Mitglied der Partei der Arbeit geworden, bin für soziale Gerechtigkeit. Ich habe keine Lust, verarscht und beschissen zu werden“, sagte Link, als er auf den Sozialbetrug durch Ausländer im Ruhrgebiet angesprochen wird.

Das Problem besteht seit Jahren, jeder weiß es, doch die Sprache der Politiker war eigentümlich entrückt. Bloß der AfD keinen Vorschub leisten. Doch einen viel größeren Dienst erweist jeder der Partei, der die Realität öffentlich beschönigt und der passiv bleibt, ob des Offensichtlichen.