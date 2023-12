KI zu regulieren, war dringend nötig

Auf Künstlicher Intelligenz ruhen zu Recht große Hoffnungen. Damit sie aber kein Horrorszenario erschafft, sind Grenzen dringend nötig.

Man sagt der Europäischen Union gerne nach, dass sie alles regulieren will. Und es gibt diese Fälle, in denen das stimmt, in denen Bürokratie zum Problem wird. Die Grenzen, die Brüssel nun Künstlicher Intelligenz (KI) setzt, sind jedoch nötig. KI soll Menschen helfen und die Welt vielleicht besser machen. Doch das kann nur gelingen, wenn sie nicht alles tun darf, wozu sie fähig ist.

Gegner des neuen KI-Gesetzes, das die EU beschlossen hat, fürchten, dass die Regularien zu Schranken für Innovation in Europa werden und die Techbranche in den USA oder China der Industrie hierzulande erneut davonläuft. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das für die EU tatsächlich ein fundamentales Problem.

EU reguliert Künstliche Intelligenz: Sie soll helfen, nicht unterdrücken

Die Bandbreite der Möglichkeiten, die KI bietet, ist weiterhin kaum vorstellbar, das gesamte Feld fast nicht zu überblicken. Wahrscheinlich werden sich manche Kritikpunkte bewahrheiten – und dann muss man nachbessern. Nicht abwarten hingegen kann man das, was nun mit dem Gesetz verhindert werden soll: künstliche biometrische Gesichtserkennungen etwa. Oder, dass eine KI Menschen in Klassen unterteilt.

Nur wer vorsichtig ist, kann verhindern, dass Künstliche Intelligenz ausartet.

