Kinderkliniken brauchen jetzt schnelle Hilfe

Im vergangenen Winter führte eine RS-Viruswelle zu einer teils katastrophalen medizinischen Versorgungslage bei Kindern. Nun warnen Intensivmediziner vor dem nächsten Engpass. Sie warnen zu Recht.

Kinderintensivmediziner schlagen zu Recht Alarm. Die Not schwer kranker Kinder und ihrer Eltern, die Not der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte findet noch immer viel zu wenig Beachtung. Dabei hat der vergangene Winter eindrücklich gezeigt, wie schnell sich die Versorgungslage so zuspitzen kann, dass die Gesundheit der Jüngsten ernsthaft in Gefahr gerät.

Kindermedizin ist seit Jahren unterfinanziert

Das Geld, das seitdem geflossen ist, reicht bei Weitem nicht, um die seit Jahren unterfinanzierte und vernachlässigte Kindermedizin so auszustatten, dass sie die steigende Zahl junger Patientinnen und Patienten bestmöglich behandeln kann. Und eine optimale Versorgung muss gerade bei den Jüngsten gewährleistet sein, stehen und fallen doch damit alle ihre Entwicklungschancen.

So nötig es ist, vor allem endlich den Mangel an Pflegekräften anzugehen, der dazu führt, dass Betten oft nicht belegt werden können, was zu Engpässen führt. Hilfe ist jetzt nötig! Die von Medizinern beispielsweise geforderte telemedizinische Vernetzung der Kliniken, um Kinder rascher und besser versorgen zu können, müsste sofort erfolgen. Bayern hat zwar ein virtuelles Projekt angekündigt. Doch es eilt. Für die nächste Infektionswelle muss besser vorgesorgt sein.

