Im Migrationsstreit übertreibt es SPD-Chef Klingbeil

Lars Klingbeil darf sein Blatt jetzt nicht überreizen. Die Union ist den Sozialdemokraten weit entgegengekommen, indem sie eine Kreditlinie von 500 Milliarden Euro für die Sanierung der maroden Infrastruktur akzeptiert hat. Nun auch noch rote Linien in der Migrationspolitik zu ziehen, wie es der SPD-Chef gerade getan hat, fällt schon unter den Tatbestand der politischen Erpressung. Eine Koalition ist immer auch ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, jede Partei muss sich in ihr wiederfinden – auch wenn es an der einen oder anderen Stelle schmerzt. Nur so funktioniert Politik.

Dass die Migration nach Deutschland strenger geregelt und stärker begrenzt werden muss, ist ebenso unstrittig wie der Reformbedarf beim Bürgergeld. Klingbeil allerdings nutzt die starke Position der SPD als einziger für die Union infrage kommender Koalitionspartner mit seinem kategorischen Nein zu Zurückweisungen an der Grenze nun etwas zu forsch aus. Der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Obstruktion ist schmaler als er es bisher wahrhaben will. Oder muss Friedrich Merz allmählich das vermeintlich Undenkbare zu denken beginnen? Nämlich, dass die SPD die Koalitionsgespräche gezielt sabotiert, um eine fragile und angreifbare Minderheitsregierung der Union oder gar rasche Neuwahlen mit einem Kanzlerkandidaten Pistorius zu erzwingen? Wenn dem nicht so ist, wird Klingbeil im Migrationsstreit einen großen Schritt auf Merz zugehen müssen.