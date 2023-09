Konjunktur: Schluss mit der Planlosigkeit

Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Angesichts der Herausforderungen helfen nur Ehrlichkeit und ein klarer, langfristiger Plan der Bundesregierung.

Die Bundesregierung muss sich endlich in der Wirtschaftspolitik gerade machen. Mit Blick auf die aktuellen Konjunkturdaten heißt das Zweierlei. Erstens: die Realität anerkennen. Zweitens: auf einen klaren und langfristigen Plan einigen.

Die führenden Wirtschaftsinstitute rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 0,6 Prozent sinkt und auch in naher Zukunft nur langsam Fahrt aufnimmt. Besonderes Hemmnis: Die Industrieproduktion nimmt ab. Gerade die energieintensive Industrie steht hier im Fokus. Auf absehbare Dauer wird sie international nicht wettbewerbsfähig sein – auch wegen der hohen Kosten erneuerbarer Energien.

Energieintensive Industrie hemmt die Konjunktur in Deutschland

Aus volkswirtschaftlicher Sicht entsteht hier ein Zombie, der nur durch künstliche Subventionen am Leben erhalten wird. Ein Industriestrompreis würde das sogar noch befeuern. Die schrumpfende Industrieproduktion als ökonomische und klimapolitische Notwendigkeit anzuerkennen, ist politisch nicht opportun. Trotzdem muss das passieren und diese Entwicklung staatlich begleitet werden. Sonst drohen soziale und wirtschaftliche Verwerfungen.

Es braucht also einerseits eine steuernde Arbeitsmarktpolitik. Deutschland hat hier den „Luxus“ des Fachkräftemangels. Gelernte Facharbeiterinnern und -arbeiter müssen keine Angst haben, keinen neuen Job zu finden. Umschulungen müssen stärker gefördert, das Bildungssystem grundlegend umstrukturiert und besser finanziert werden. Und der Sozialstaat muss so stark sein, dass niemand Angst vor Veränderungen haben muss.

Andererseits reichen die Investitionen bei Weitem nicht aus. Momentan werden damit vor allem bestehende Anlagen und Maschinen klimafreundlich umgerüstet. Die Produktionskapazitäten werden dadurch nicht erweitert. Genau das ist aber notwendig, wenn sich die Wertschöpfung in andere Bereiche verlagern soll.

Wirtschaft braucht Investitionen und Sicherheit vonseiten der Ampel

In erster Linie sind hier die Unternehmen selbst gefragt. Sie haben in den letzten Jahrzehnten gute Profite gemacht – auf Kosten der Beschäftigten und Investitionen in die Zukunft. Der Staat muss aber Anreize setzen sowie einheitliche und verlässliche Rahmenbedingungen bieten. Unternehmen und Privatleute haben ein Recht darauf, dass ihre Anschaffungen von heute nicht morgen schon wieder wertlos sind, nur weil es neue Vorgaben gibt.

Aktuell führen wirtschaftliche Einzelinteressen und Panikmeldungen zu häufig zu politischen Panikreaktionen. Diese „Subventionslotterie“ muss ein Ende haben. Sie ist das Ergebnis nicht nur der Zerstrittenheit der Ampel, sondern auch der Verweigerungshaltung der Union. Stattdessen braucht es einen klaren Plan, der auch über Legislaturperioden hinweg demokratisch legitimiert und rechtsstaatlich verankert ist.