Krieg oder Frieden? Es liegt allein in Putins Hand

Viel zu lange hat der Westen und ganz besonders Deutschland seine Sicherheitsinteressen vernachlässigt. Nun ist die Lektion umso härter.

Es ist eine brutale Lektion, die Deutschlands Außenpolitik gerade bekommt. Mit dem Anspruch, sich an Werten und einer regelbasierten Weltordnung zu orientieren, war die neue Bundesregierung angetreten. Doch während man in Berlin noch hofft, den Kreml mit einem Angebot zum Dialog überzeugen zu können, hat Wladimir Putin den Finger schon am Abzug. Er weiß, dass es alleine in seiner Hand liegt, ob er die Ukraine mit einem Krieg überzieht oder nicht.

Es liegt allein an Putin, ob es Krieg mit der Ukraine gibt

Es geht um nicht weniger als um die Sicherheit in Europa, die auf dem Spiel steht. Und der Westen muss hilflos zusehen. Was kann er schon tun gegen einen Autokraten, dem jedes Mittel recht ist und dem es ein Vergnügen ist, die roten Linien dessen zu überschreiten, was so sicher schien – nämlich dass der Frieden von niemandem mehr zerstört werden könne? Gleiches mit Gleichem vergelten? Wohl kaum.

Doch wirklich hilflos hat sich der Westen selbst gemacht. Dass Deutschland es nicht einmal schafft, sein eigenes Wehrbudget zu erhöhen, mag lange für moralisch einwandfreien Applaus gesorgt haben. Dass damit die eigenen Interessen aufs Spiel gesetzt wurden, ging leider unter.

